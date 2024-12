Quaest: Raquel Lyra tem maior aprovação no interior e é mais rejeitada no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (12) mostrou que a maior parte dos 54% de aprovação obtidos pela governadora Raquel Lyra (PSDB) em Pernambuco está concentrada no interior do estado. Em contrapartida, o pior desempenho foi percebido no Recife, reduto eleitoral de João Campos (PSB).

O levantamento percorreu 42 municípios pernambucanos entre os dias 4 e 9 de dezembro, entrevistando 1.100 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

39% dos eleitores do interior classificam a gestão de Raquel como positiva. Nessa mesma região, 37% afirmaram que o governo da tucana é Regular. O índice de reprovação foi de 21%, o menor entre as três regiões apuradas.

Já no Recife, Raquel Lyra teve classificação negativa de 55 pontos, o maior percentual entre as três regiões. A aprovação na capital, por sua vez, teve o menor resultado, somando 20%.

Os eleitores dos municípios da Região Metropolitana ficaram divididos: 28% avaliaram a gestão como positiva, 38% como Regular e 29% como Negativa.

Avaliação da gestão



A pesquisa também registrou que os moradores do interior são aqueles que mais acreditam que o estado de Pernambuco está melhorando na gestão atual. Segundo o levantamento, 52% dos entrevistados dessa região têm esse pensamento.



Entre os pernambucanos da Região Metropolitana, esse número foi de 47%. O Recife manteve a menor pontuação, com 28% de crença em avanços do estado na gestão Raquel.

Por outro lado, os participantes da capital foram os que mais afirmaram que o estado está piorando. Eles somaram 33%.

Na RMR, esse percentual foi de 14 pontos. O interior manteve a preferência pela governadora, somando 15%.

Raquel Lyra no interior

O desempenho positivo da governadora no interior reflete a força política que ela possui nessa região. Raquel, como se sabe, foi prefeita de Caruaru, no Agreste, por dois mandatos, e elegeu uma gama de prefeitos em diferentes municípios do estado no pleito municipal.

Já na capital a governadora tem o seu maior desafio. Ela disputa as atenções com o prefeito João Campos, reeleito com ampla vantagem no pleito de outubro.

O Recife, vale lembrar, representa 17% do eleitorado de todo o estado, uma fatia considerável de eleitores que poderão fazer a diferença no resultado final da disputa pelo governo do estado em 2026.

A mesma pesquisa Quaest, vale ressaltar, mostrou que o gestor socialista ganharia a eleição para o governo do estado com 64% a 22%.

A disputa entre os dois gestores no pleito municipal da RMR teve resultado dividido, com pequena vantagem de 8 a 6 para Raquel, o que também foi refletido na avaliação da governadora na pesquisa desta quinta.