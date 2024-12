Quaest: segurança pública ainda é o maior desafio do governo Raquel Lyra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A segurança pública foi apontada como o pior serviço do estado de Pernambuco na pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (12). 41% dos entrevistados disseram que a atuação do governo estadual nesse quesito é Negativa.

O índice negativo subiu 9 pontos percentuais em relação à última pesquisa divulgada pelo instituto, em abril deste ano. Na época, o serviço já havia sido apontado como o pior serviço do governo Raquel Lyra, somando 32% em críticas.

Em contrapartida, 30% afirmaram que os trabalhos de segurança foram Positivos agora em dezembro, e 29% classificaram o combate à violência como Regular.

O segundo pior serviço apontado no levantamento foi o Transporte Público (36%), acompanhado da Saúde (35%).

A nova rodada da pesquisa Quaest foi realizada em 42 municípios pernambucanos entre os dias 4 e 9 de dezembro. Foram entrevistados 1.100 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Pontos positivos

A Educação foi o serviço público mais elogiado entre os participantes da pesquisa Quaest. 57% dos entrevistados apontaram o trabalho do governo nesse segmento como Positivo, repetindo o resultado obtido no levantamento de abril.

A Habitação também se manteve na segunda posição entre os melhores, mas registrou queda de cinco pontos percentuais.

Infraestrutura e Mobilidade também permaneceram em terceiro, com aumento de 10 pontos percentuais. Boa parte dessa variação foi absorvida daqueles que antes classificaram o modelo de gestão como Regular. Os que acham o serviço Negativo caíram somente um ponto, passando de 29% para 28%.

De maneira geral, 47% dos entrevistados afirmaram que Pernambuco está melhor do que outros estados do país. 46% informaram que o estado está seguindo um caminho de melhorias.

Juntos Pela Segurança

O principal programa de combate à segurança do governo Raquel Lyra, o Juntos Pela Segurança, completou um ano no final de novembro com alguns avanços, conforme registrou o colunista Raphael Guerra, da coluna Segurança, deste JC. Mas os desafios ainda são muitos.

Entre janeiro e outubro deste ano, o estado somou 2.918 vidas perdidas para a violência, ficando atrás somente da Bahia, com 5.012 mortes, e do Rio de Janeiro, com 3.096.

Desde o mês de maio, Pernambuco tem apresentado uma sequência de quedas nos números, em comparação com o mesmo período de 2023, mas ainda de forma muito discreta. A redução média é de 3% ao longo do ano, até agora.

Desde o final de janeiro, a gestão estadual tem realizado reuniões semanais para monitorar os indicadores da violência e definir mudanças de estratégias.

De acordo com o ministério da Justiça e Segurança Pública, Pernambuco é o terceiro estado com maior número de mortes no país. Isso inclui homicídios dolosos, latrocínios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e os óbitos decorrentes de intervenções das forças de segurança.