Quaest: Sem Bolsonaro, Michelle é candidata favorita da direita para 2026

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (12) mostrou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é a favorita para disputar a presidência da República em 2026 na ausência do marido dela, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível.

Michelle foi a preferência de 21% dos eleitores entrevistados. Recentemente, vale lembrar, Jair Bolsonaro afirmou que a esposa deve disputar uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal.

Na sequência da pesquisa, aparece o coach Pablo Marçal (18%), acompanhado de perto pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (17%).

Um nome curioso citado pelos eleitores foi o da ministra Simone Tebet, terceira colocada nas eleições de 2022. Candidata pelo MDB no pleito daquele ano, ela declarou apoio ao petista no segundo turno e atualmente lidera o ministério do Planejamento e Orçamento.



Os eleitores também lembraram do governador do Paraná, Ratinho Junior (7%), do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (4%), e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (3%).

Rejeição a Michelle



A pesquisa também avaliou o nível de conhecimento dos eleitores sobre os candidatos e a aprovação ou rejeição do nome deles em possíveis candidaturas. Nesse quesito, a ex-primeira-dama foi rejeitada por mais da metade dos participantes.

28% afirmaram que conhecem e votariam em Michele, sem designar para qual cargo. Outros 51% afirmaram que conhecem a primeira-dama e não votariam nela. Outros 21% não conheciam.

A mesma pesquisa Quaest mostrou que a maioria dos eleitores de Bolsonaro (86%) não se arrependeu de ter votado no ex-presidente na eleição de 2022. 11% dos bolsonaristas demonstraram arrependimento do voto.

O eleitorado de Lula foi um pouco mais fiel. 90% afirmaram que não se arrependeram de ter votado no petista.

Lula venceria todos os adversários

A mesma pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira mostrou que o presidente Lula (PT) venceria todos os adversários nas eleições 2026, incluindo Bolsonaro, Tarcísio, Marçal e Caiado.

Não houve pesquisa de intenção de voto para segundo turno envolvendo o nome de Michelle Bolsonaro.