Ao vivo: Raquel Lyra faz balanço de 2024 em entrevista ao SJCC nesta sexta-feira

Governadora de Pernambuco concede entrevista a partir das 10h30 desta sexta-feira (13), com transmissão nos canais do SJCC, fazendo balanço da gestão

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB) concederá entrevista ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), nesta sexta-feira (13). A entrevista, que terá transmissão nos canais do JC e da Rádio Jornal no Youtube, terá início às 10h30, com apresentação de Natália Ribeiro e a participação dos jornalistas Igor Maciel e Fernando Castilho, colunistas do Jornal do Commercio.

Na entrevista, Raquel Lyra realizará um balanço da gestão estadual em 2024, detalhando ações realizadas no ano e respondendo perguntas dos colunistas sobre a atuação do Governo do Estado em diferentes áreas.

Raquel, que chega em 2025 ao terceiro ano à frente do Governo de Pernambuco, vive um momento de crescimento em investimentos e obras, após buscar recursos com o governo federal, operações de crédito e parcerias com a iniciativa privada, além da realização de uma reforma administrativa, com a criação de novas secretarias.

Em entrevista à TV Jornal Caruaru, nesta quinta-feira (13), Raquel detalhou as iniciativas da gestão estadual que também abarcam o município, mas também ampliou o balanço para obras e entregas por todo o Estado, enfatizando as ações dos programas PE Na Estrada e Águas de Pernambuco. De acordo com a governadora, na entrevista, as questões de água e a situação das estradas no Estado eram críticas ao assumir a gestão.

“A gente, quando andou Pernambuco para colocar o nosso nome, o meu e de Priscila (Krause, vice-governadora), à disposição para disputarmos as eleições, a gente conversou com Pernambuco inteiro e a questão da falta d'água e da falta de estradas eram das mais críticas do nosso Estado. O que é que a gente fez?Lançamos o programa PE na Estrada, são R$ 5 bilhões de investimento, dinheiro já garantido e as estradas estão rodando. A gente lançou o programa Águas de Pernambuco, são R$ 6,1 bilhões que não caíram do céu, não”, disse.

Raquel Lyra faz balanço de gestão no Governo de Pernambuco | Rádio Jornal 13.12.24

Pesquisa Quaest aponta força de Raquel no Interior

Os números da pesquisa Quaest, divulgada nesta quinta-feira (12), trazem a governadora de Pernambuco com aprovação de 54% dos eleitores do Estado, subindo um ponto percentual em relação ao último levantamento divulgado pelo instituto, realizado em abril deste ano.

A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 9 de dezembro e percorreu 42 municípios pernambucanos. Foram entrevistados 1.100 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Ainda de acordo com a pesquisa, a maior parte dos 54% de aprovação obtidos pela governadora Raquel Lyra (PSDB) em Pernambuco está concentrada no interior do estado. Em contrapartida, o pior desempenho foi percebido no Recife.

39% dos eleitores do interior classificam a gestão de Raquel como positiva. Nessa mesma região, 37% afirmaram que o governo da tucana é Regular. O índice de reprovação foi de 21%, o menor entre as três regiões apuradas.

Já no Recife, Raquel Lyra teve classificação negativa de 55 pontos, o maior percentual entre as três regiões. A aprovação na capital, por sua vez, teve o menor resultado, somando 20%.

O mesmo levantamento também apontou que 46% dos entrevistados afirmam que Pernambuco está melhorando. O índice também subiu um ponto percentual em relação à pesquisa de abril. Apercepção de melhoria no Estado foi mais sentida entre os eleitores do interior (52%), marcando maior presença que eleitores da RMR (47%).

O Recife manteve a menor pontuação, com 28% de crença em avanços do estado na gestão Raquel. Por outro lado, os participantes da capital foram os que mais afirmaram que o estado está piorando. Eles somaram 33%. Na RMR, esse percentual foi de 14 pontos. O interior manteve a preferência pela governadora, somando 15%.

O desempenho positivo da governadora no interior reflete a força política que ela possui nessa região. Raquel, como se sabe, foi prefeita de Caruaru, no Agreste, por dois mandatos, e elegeu uma gama de prefeitos em diferentes municípios do estado no pleito municipal.

Já na capital a governadora tem o seu maior desafio. Ela disputa as atenções com o prefeito João Campos, reeleito com ampla vantagem no pleito de outubro.

Pesquisa traz aprovação de aliança entre Raquel e Lula

Ainda de acordo com a pesquisa Quaest, 88% dos eleitores pernambucanos avaliam ser importante haver uma aliança entre a governadora Raquel Lyra (PSDB) e o presidente Lula (PT). 10% foram contrários a essa aproximação e 3% não souberam responder.

Raquel Lyra vem se aproximando cada vez mais do presidente Lula, que sempre mostrou abertura para uma aproximação com a tucana desde o início do mandato dela em Pernambuco, chegando a defendê-la de vaias de opositores em seus primeiros discursos.

Raquel Lyra faz balanço de gestão no Governo de Pernambuco | VIDEOCAST CENA POLÍTICA #11