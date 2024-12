"Sou candidata a ser a melhor governadora que Pernambuco poder ter", diz Raquel Lyra ao SJCC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB), em entrevista ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), nesta sexta-feira (13), falou sobre sua situação dentro do PSDB, além de responder sobre uma eventual mudança de partido, após especulações que ligam ao PSD e também sobre uma candidatura à reeleição em 2026.

Perguntada sobre uma eventual mudança de partido, Raquel Lyra afirmou que “existe muita especulação” e que qualquer mudança será informada por ela, além de reforçar a gratidão ao PSDB, sem descartar divergências.

“Eu sempre serei porta-voz de mim mesma. Qualquer mudança, eventual, de partido político, será dita por mim. Digo isso, porque existe muita especulação também. Eu sou muito grata ao PSDB por ter me trazido até aqui. Tenho divergências que são colocadas à mesa”, disse.

Divergências com o PSDB

A governadora complementou, detalhando as divergências com o PSDB, especialmente em relação ao trato com o governo federal. Raquel defende que o partido não adote um caminho de oposição sistemática ao governo Lula, enfatizando que o país vive um “momento de união” e que o Brasil “é a bola da vez do mundo”.



“Penso que a gente não deveria fazer oposição sistemática ao governo federal, a gente está num momento de união, o Brasil precisa crescer, precisa se desenvolver de maneira sustentável, precisa criar caminhos. A gente é a bola da vez no mundo e a gente precisa aproveitar essa oportunidade”, enfatizou.

Ainda comentando sobre a divergência com a posição atual do partido, Raquel reforçou a necessidade de uma “postura de independência”, onde seria possível criticar mas se unir nos momentos importantes.

“Para isso, a gente poderia ter uma postura de independência, de colocar as criticas, de estar junto no momento que é para estar, mas de ter um sentimento que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos afasta. Nesse momento, a gente precisa fazer o brasil crescer, precisa fazer a população ser mais feliz”, disse.

Futuro no PSDB

Sobre o futuro, Raquel destacou que tem “conversado com muita gente”, incluindo o PSDB, reafirmando que ela será porta-voz de qualquer eventual mudança de partido.

“Dito isso, tenho conversado com muita gente e inclusive com o próprio PSDB, para discutir o nosso futuro. E, no momento certo, uma eventual mudança de partido que acontecer será dita por mim para vocês”, comentou.

"Candidata a ser a melhor governadora que Pernambuco poder ter"

Perguntada sobre uma eventual candidatura à reeleição em 2026, Raquel disse que é “candidata a ser a melhor governadora que Pernambuco poder ter todos os dias”.

“Aprendi em casa, desde cedo, que sempre uma eleição é fruto do seu trabalho e uma reeleição também”, afirmou.