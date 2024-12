Yves Ribeiro entrega carta de desfiliação ao PT e afirma que não pretende mais disputar mandatos: "Me despeço desta jornada"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito de Paulista, Yves Ribeiro, publicou carta de desfiliação do Partido dos Trabalhadores (PT), nesta sexta-feira (13). Alvo de pedido de expulsão pela diretoria estadual do partido, Yves informou, em carta, que tomou conhecimento do pedido de expulsão pela imprensa e decidiu se antecipar, além de destacar que não tem mais pretensões para mandatos na política.

“Hoje aos meus 76 anos de idade e 48 de vida política, e tomando conhecimento pela imprensa escrita da minha provável expulsão do partido, me antecipo ao mesmo para oficializar a minha desfiliação do partido, para que seus integrantes não tenham o trabalho de se reunirem e tomarem decisões da minha permanência ou não no PT”, disse.

Ainda de acordo com a carta de desfiliação, Yves agradece ao senador Humberto Costa e ao deputado federal Carlos Veras, quadros do PT que, segundo Yves, foram responsáveis pelo seu ingresso no partido. O prefeito de Paulista também agradeceu ao deputado estadual Doriel Barros, presidente estadual do PT e ao diretório de Paulista.

Por fim, Yves revelou que não possui mais pretensões em mandatos, em tom de despedida. O prefeito de Paulista encerra seu mandato no município no próximo dia 31 de dezembro.

“Não tenho mais pretensões políticas em mandatos. Me despeço desta jornada levando comigo uma bagagem cheia de aprendizado que adquiri graças a Deus e a todos que comigo dividiram a tarefa de governar os municípios por onde passei. Obrigado a todos que me elegeram e em mim depositaram sua confiança nesta tarefa árdua e bonita que é administrar com honestidade com o povo e para o povo”, disse, em nota.

Críticas ao PT e relação com Raquel Lyra

Yves Ribeiro entrou no PT no final de 2023, com a intenção de disputar a reeleição em Paulista. No entanto, em julho de 2024, pouco antes das convenções partidárias, decidiu apoiar Ramos (PSDB), candidato da governadora Raquel Lyra (PSDB), que terminou eleito no segundo turno.

Em agosto, já durante a campanha, em entrevista ao Jornal do Commercio, Yves negou que se aposentaria da política ao final do mandato, afirmando que pretende trabalhar em prol da governadora Raquel Lyra.

“Não vou me aposentar. A gente tem que dar um passo para trás para dar dois para a frente. A governadora me ajudou no momento mais difícil da minha vida. O senador Humberto [Costa, do PT] também, mas não deu para sanar as dificuldades. No dia em que dei meu depoimento que ia deixar o governo, a governadora Raquel Lyra me convocou no palácio, disse que iria me ajudar, me recebeu como pessoa humana e também mandou chamar meus secretários. Foram duas horas de conversa para me ajudar a entregar a prefeitura organizada”, contou Yves.

Na mesma entrevista, Yves afirmou que o PT poderia tê-lo ajudado mais. O prefeito de Paulista ressaltou que é “lulista”, mas reafirmou que a governadora o ajudou “no momento mais difícil”.

“Para mim, Lula é a maior importância desse país. Sou Lulista. Agora Raquel me abraçou no momento mais difícil, quando o PT não me abraçou. Meu papel fundamental é ajudar a governadora de Pernambuco, se Deus quiser, a ela se reeleger, reconquistar o seu mandato. Ela é uma mulher séria, tem futuro até fora de Pernambuco na política”, disse.



Trajetória

Yves começou a vida política, oficialmente, em 1983, quando foi eleito prefeito de Itapissuma, no Litoral Norte, onde também se elegeu em 1992. Depois, foi eleito prefeito de Igarassu, em 1996, se reelegendo em 2000. Quatro anos depois, foi eleito pela primeira vez para a prefeitura de Paulista, onde também ficou por dois mandatos.

Depois de tentar uma cadeira na Alepe e, novamente, a prefeitura de Igarassu, em 2014 e 2016, respectivamente — ambas sem sucesso —, conseguiu se eleger para um terceiro mandato em Paulista, em 2020.

Confira a carta de desfiliação de Yves Ribeiro na íntegra

"Ao partido dos trabalhadores (PT)

Durante 48 (quarenta e oito) anos de vida pública, como vereador (01vez) e prefeito (07 vezes) em 03 (três) cidades diferentes, (Itapissuma, Igarassu e Paulista),onde dediquei minha vida para atender as necessidades daqueles que mais precisavam. Não me arrependo de nada que fiz para atender a população, se não fiz tudo, mas fiz o que era possível, honrando o erário público e usando da minha liberdade concedida por Deus. Fazendo a verdade e dizendo o necessário sem ofender a ninguém.

Hoje nos tempos políticos que vivemos, é errado falar a verdade, pois é tido como ofensa, nossas posições são consideradas incômodos.

Ao longo desses anos como político de mandatos. Tenho honrando os votos e a confiança do povo.

Hoje aos meus 76 anos de idade e 48 de vida política, e tomando conhecimento pela imprensa escrita da minha provável expulsão do partido, me antecipo ao mesmo para oficializar a minha desfiliação do partido, para que seus integrantes não tenham o trabalho de se reunirem e tomarem decisões da minha permanência ou não no PT.

A partir de agora terei total liberdade para expressar meus pensamentos, ideias e oferecer os conhecimentos administrativos e políticos a aqueles que desejarem. Este acumulado de experiências não é meu, mas dado por Deus, pois para ele toda honra e glória.

Aproveito para neste resumo da minha vida, agradecer ao Senador Humberto Costa, ao Deputado Federal Carlos Veras que me convidaram para meu ingresso no PT. Agradeço também a Doriel (presidente estadual do PT), ao diretório de Paulista que me acolheram nesta breve passagem pelo partido dos trabalhadores.

Não tenho mais pretensões políticas em mandatos. Me despeço desta jornada levando comigo uma bagagem cheia de aprendizado que adquiri graças a Deus e a todos que comigo dividiram a tarefa de governar os municípios por onde passei. Obrigado a todos que me elegeram e em mim depositaram sua confiança nesta tarefa árdua e bonita que é administra com honestidade com o povo e para o povo.

Atenciosamente,

YVES RIBEIRO"