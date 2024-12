"Ninguém tem mais responsabilidade fiscal do que eu", diz Lula após sair de hospital

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No mesmo dia em que recebeu alta hospitalar, neste domingo (15), após ser submetido a duas cirurgias na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o mercado financeiro e defendeu o pacote fiscal apresentado pelo governo. O petista disse ser a pessoa com maior responsabilidade fiscal do País, mesmo diante da aceleração dos gastos públicos e, consequentemente, aumento da inflação e taxa básica de juros no Brasil.

"O pacote (fiscal) foi mandado para o Congresso, que tem soberania para mudar as coisas. Vamos parar com essa bobagem. Ninguém nesse País, do mercado, tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Não é a primeira vez que sou Presidente da República. Entreguei esse País numa situação muito privilegiada (ao fim dos demais mandatos) e quero fazer outra vez. É o governo que precisa estar preocupado com a saúde fiscal do País, não o mercado", disparou Lula em entrevista ao programa Fantástico, da Rede Globo. O presidente ainda emendou que "a unica coisa errada (na economia do País) é a taxa de juros (alta)".

NOVA VOTAÇÃO NA CÂMARA

Lula ainda disse não querer fazer reforma para aumentar tributo. "Achamos que, se arrecadar corretamente, (o País) vai ter arrecadação suficiente. A proposta aprovada no Senado vai voltar para a Câmara, então vamos ver", afirmou.

A proposta à qual o presidente se refere é o pacote fiscal que foi modificado em votação no Senado. Com as mudanças, a alíquota do novo imposto unificado, IVA, pode chegar a 28,55%, o que o tornaria o tributo mais alto do mundo.

TOM MENOS AMENO EM RELAÇÃO À INVESTIGAÇÃO SOBRE GOLPE

Lula sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada em 19 de outubro deste ano. O choque que sofreu, ao bater a cabeça na banheira gerou uma hemorragia intracraniana, cujo tratamento demandou as cirurgias.

Na entrevista, o presidente voltou a comentar a prisão do general e ex-candidato a vice presidente na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 Braga Netto, cujo tom foi amenizado por Lula durante coletiva feita ainda no Hospital Sírio-Libanês, onde ele estava internado.

"Pessoas que chegaram ao cargo de general 4 estrelas, montaram máquina de fazer maldade neste País e tramaram dar um golpe. É muito grave o que eles fizeram. Fiquei chocado", revelou. Embora ainda defenda que Braga Netto e demais investigados tenham a presunção de inocência garantida.