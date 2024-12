"A hora é de unir as pessoas, deixar as disputas de lado", diz João Campos ao ser diplomado prefeito do Recife novamente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Prefeito reeleito do Recife discursou em cerimônia de diplomação realizada pelo TRE-PE, nesta segunda-feira (16), no Teatro Guararapes, em Olinda

O prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), recebeu, nesta segunda-feira (16), pela segunda vez, o diploma do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) para o cargo de prefeito, após a vitória eleitoral em outubro. Acompanhado da namorada, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), João foi ovacionado pelo público presente no Teatro Guararapes, em Olinda. O vice-prefeito eleito, Victor Marques (PCdoB) também foi diplomado.

A cerimônia reuniu 104 candidatos eleitos dos municípios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Único prefeito a discursar no evento, representando os demais eleitos, João Campos foi ovacionado pelo público ao ser chamado para o palco, aos gritos de "melhor prefeito do Brasil". Em sua fala, João agradeceu os 725.721 votos que recebeu no pleito de outubro no Recife. O gestor recifense destacou que terá a “honrosa obrigação de governar para todos e todas” na cidade por mais 4 anos.

“Saibam que o tamanho dessa vitória será retribuído com ainda mais trabalho. Mas eu também falo para aqueles que não votaram em mim, porque terei a honrosa obrigação de governar para todos e todas, independente de suas preferências eleitorais”, disse.

João aproveitou para saudar os também eleitos e presentes na cerimônia, Mirella Almeida (PSD), prefeita eleita de Olinda; Mano Medeiros (PL), prefeito reeleito de Jaboatão dos Guararapes; e Ramos (PSDB), prefeito eleito de Paulista.

"Vocês fizeram uma bela caminhada e chegaram até aqui pela força da democracia. Também cumprimento os vereadores eleitos, que são o instrumento de representação mais próximo da população, ajudando a construir o futuro das cidades pelos legislativos. Mais do que um diploma, recebemos pelas mãos da Justiça Eleitoral o resultado da escuta, do debate público e da vontade soberana das pessoas", afirmou.

Cerimônia no Teatro Guararapes, em Olinda, reuniu 104 candidatos eleitos em Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulistas - Rodolfo Loepert/PCR

Momento de "desarmar os palanques" e de "deixar as disputas de lado"

O prefeito recifense também destacou, em seu discurso, que a diplomação dos eleitos - que representa o fim do processo eleitoral - é a “oportunidade de inaugurar um tempo novo”, citando o momento de “desarmar os palanques.

“Na vida, como tem na Bíblia, há tempo para tudo. Há o tempo de plantar e o tempo de colher. E na política também há essa tradução. Há o tempo de se candidatar, e se as pessoas assim desejarem, de se eleger. E quando desarmamos os palanques, em um dia como o de hoje, nós temos a oportunidade de inaugurar um tempo novo”, afirmou.

Em tom de união, João enfatizou que é o momento de “deixar as disputas de lado” e que não é momento de “buscar culpados”, mas sim para “avançar no trabalho”.

“Estamos aqui e fomos eleitos para governar para todas as pessoas, em cada cidade e estado. Não podemos manter abertas as feridas que nos dividem. A hora é de unir as pessoas, deixar as disputas de lado e entender que o futuro melhor é o lugar onde todos nós queremos estar. Nós fomos eleitos para avançar no trabalho, não para buscar culpados”, enfatizou.

João Campos (PSB) e Victor Marques (PCdoB) receberam diplomas de prefeito e vice-prefeito do Recife, respectivamente, em evento no Teatro Guararapes, em Olinda, nesta segunda-feira (16) - Rodolfo Loepert/PCR

Elogios ao secretariado e "motor afinado" para segundo mandato

O prefeito do Recife destacou que o diploma entregue pelo TRE-PE aos eleitos é um “instrumento de esperança”. João Campos também aproveitou a oportunidade para elogiar o seu secretariado, o qual afirmou que é “uma das melhores equipes da nossa história”, ao celebrar sua gestão à frente da prefeitura do Recife.

“O diploma que trazemos em mãos deve ser instrumento da esperança, e não da decepção. É entender que a missão de governar vai além de um ato isolado, guardado num gabinete entre poucas pessoas. Só se enfrenta o desafio com o espírito de time, e posso dizer que se hoje temos a honra de ver o Recife como uma das gestões com a melhor avaliação de todo o Brasil, é porque também tivemos uma das melhores equipes da nossa história”, celebrou.

Falando sobre a expectativa para o segundo mandato, João afirmou que sua equipe chega "com o motor afinado" e que vão "acelerar como nunca".



“As conquistas recentes muito nos animam, mas o desafio que nos motiva é o motivo que temos pela frente. Se o caminho que nos trouxe até aqui foi de muito trabalho, saibam que agora a gente chega com o motor afinado, a gente aumenta o ritmo e vamos acelerar como nunca. Quem acredita na força do fazer não tem um só segundo de tempo para perder”, complementou.



O prefeito do Recife, João Campos (PSB), recebeu o diploma para o cargo de prefeito do Recife, ao lado da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) - Rodolfo Loepert/PCR

Lembrança de Eduardo e inspiração em Frei Caneca

João Campos finalizou seu discurso no Teatro Guararapes lembrando que, em janeiro de 2025, completam 200 anos do arcabuzamento de Frei Caneca, mártir revolucionário pernambucano. De acordo com o prefeito do Recife, Frei Caneca representa o Recife que "não abre mão de lutar por tudo que acredita" e que "nunca faltou com o Brasil e com Pernambuco". João encerrou o discurso citando seu pai, Eduardo Campos.

"A sede dele por liberdade sempre falou mais alto. Uma cidade que não abre mão de ter personalidade, de ter atitude, de lutar por tudo aquilo que acredita. Frei Caneca é prova de que o Recife nunca faltou com o Brasil nem com Pernambuco. No enfrentamento contra o Império, ele deixou claro que, 'é a nação que escolhe a forma de governo, e sua majestade não tem condição, com os brasileiros, para isso'", disse.

"É com esta inspiração e com olhar para o futuro que a gente sai de frente. E como disse um dia meu pai, Eduardo Campos, 'a luta de longe é a luta que nos leva ainda mais longe'", finalizou.