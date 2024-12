Yves Ribeiro lamenta situação de repasses federais aos municípios: "Uma grande dificuldade no Brasil inteiro"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O prefeito de Paulista, Yves Ribeiro, em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta terça-feira (17), lamentou a situação dos repasses de recursos federais aos municípios. De acordo com Yves, os prefeitos estão fazendo um “grito de alerta” para que os repasses sejam reajustados, sob risco de falência dos municípios.

Na última semana, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulgou sua tradicional pesquisa anual, sobre o pagamento do 13º salário e a situação fiscal dos municípios. O levantamento apontou que 71% dos prefeitos e prefeitas, que terminam mandatos em 31 de dezembro, tiveram crise financeira e falta de recursos como maior desafio de gestão nos últimos quatro anos.

Diante desse contexto, Yves revelou que seu mandato atual foi “o mais difícil” de suas sete gestões como prefeito. Além dos três mandatos em Paulista, Yves também foi prefeito por duas vezes em Itapissuma e Igarassu. O atual gestor de Paulista destacou que nunca passou por “uma crise tão grande”.

“A gente passou por vários momentos. Momentos de crise, de dificuldade, mas realmente esse último mandato foi muito difícil. Foi o mais difícil para mim, porque eu nunca passei por uma crise tão grande nos municípios, porque há uma série de fatores justamente desse fracasso nesse último ano agora”, disse.

Criticando a situação dos repasses federais, Yves usou como exemplo os valores aplicados na saúde municipal. De acordo com o prefeito paulistense, os valores estão há 10 anos sem reajuste.

“Faz 10 anos que o governo federal não reajusta a saúde. Já pensou se fosse os prefeitos? Tava tudo preso. Na hora que você não cumpre, você é punido. Por exemplo, a gente tem que gastar apenas 54% da pessoal. Se você gastar 55%, você é punido. Faz 10 anos que o governo federal não repassa a linha da saúde e quem é punido é o povo”, disse.

Yves detalhou a dificuldade com os repasses, usando como exemplo o programa Farmácia Popular e Saúde da Família, e a diferença nos valores gastos pelo município e o repasse da União.

“Como exemplo, na Farmácia Popular, gastamos R$ 1 milhão, mas recebemos apenas cerca de R$ 140 mil da União. Em programas como o Saúde da Família, a União cobre 40% dos custos e o município arca com os outros 60%”, complementou.

De acordo com Yves, uma das razões foi o “gasto muito alto” no governo Bolsonaro, destacando o pacote de medidas lançado pelo então presidente, na segunda metade de 2022, próximo ao período eleitoral.

Impactos da queda na receita dos municípios

Ainda de acordo com o prefeito de Paulista, houve um aumento da responsabilidade dos municípios, oriunda da dificuldade com as despesas e o baixo volume de repasse. Segundo Yves, em julho de 2023 houve uma “queda drástica” na receita, que fez com que municípios que dependem do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) enfrentassem dificuldades.

“A partir de julho de 2023, houve uma queda drástica na receita, que pegou todo mundo de calça curta. Municípios como Paulista, que dependem praticamente do FPM e do apurado, sofreram bastante. Foi como se uma família que ganhasse R$ 2 mil de repente passasse a ganhar R$ 1,2 mil. Apesar das dificuldades, aqui eu paguei os funcionários, paguei o 13º salário, mas ainda estou com dificuldade, devo pagar amanhã. Mas nem todos os municípios conseguiram fazer o mesmo”, detalhou.

Yves também destacou que o repasse não acompanha o crescimento e nem a diminuição das populações das cidades.

“Paulista foi a terceira economia do estado e a cidade que mais cresceu. Enquanto o Recife diminuiu a população, Camaragibe diminuiu, Olinda diminuiu, a gente aumentou mais de 40 mil pessoas. E o dinheiro é o mesmo. Tudo (gastos públicos) aumenta e o dinheiro não aumenta”

Defesa do pacto federativo

O prefeito de Paulista citou Eduardo Campos, que defendia a revisão do pacto federativo, com um olhar mais atento às prefeituras. De acordo com Yves, se a bandeira defendida por Eduardo não chegar à pauta nacional, pode acontecer a falência dos municípios, que geraria um efeito negativo na economia nacional.

“Da minha experiência, se não tiver aquilo que Eduardo sempre lutou, de uma maior divisão do bolo nacional, é o que ia acontecer, a falência do município. Na hora que o município vai à falência, a circulação de dinheiro deixa de existir. Aí cai comércio, cai indústria, cai tudo. E é uma grande dificuldade no Brasil inteiro”, afirmou.

Risco de falência dos municípios e suas consequências sociais

Ainda exemplificando as dificuldades com o volume atual de repasses, Yves destacou que muitos municípios, especialmente os mais pobres, podem ficar sem dinheiro pagar a previdência, resultando em prefeitos inelegíveis.



Para Yves, a situação pode gerar um "caos" a nível nacional. O prefeito de Paulista citou fala do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), Ranilson Ramos, em reunião da Associação de Municipalista de Pernambuco (Amupe), que fez alerta para uma mudança na legislação nacional, visando evitar a falência dos municípios.

“Vai ser um caos mesmo, pode ficar certo. Se não tiver uma atitude, como o próprio presidente do Tribunal de Contas, Ranilson, disse lá na reunião da Amupe, se não houver uma providência, uma mudança na legislação nacional, os municípios vão falir e pense que é uma falência muito difícil, porque vai mexer com a sociedade, é em um município onde a sociedade mora. Não é na União, não é no Estado”, enfatizou.

Itamar Franco foi o melhor presidente para os municípios, segundo Yves

Yves lembrou, que ao longo dos seus sete mandatos como prefeito, viveu, paralelamente, diante de diversas gestões de presidentes da república. Para o atual prefeito de Paulista, o melhor presidente sob o ponto de vista municipal foi Itamar Franco, que ficou no cargo entre 1992 e 1995.

“Eu fui prefeito desde Figueiredo, o único presidente de Figueiredo pra cá que eu não governei foi Temer. Ao resto eu governei com todos eles, Itamar Franco, Collor, Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro e Lula de novo”, lembrou.

“Eu acho que o melhor presidente, pelo menos pra mim, foi Itamar Franco. Itamar era um presidente que tinha uma sala pra receber prefeitos, e foi quando ele devolveu alguns recursos que os municípios tinham perdido”, comentou.