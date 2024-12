Lula está liberado para voltar a Brasília, afirma médico do presidente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após alta médica, o presidente pode retomar atividades de rotina. No entanto, viagens internacionais permanecem vetadas até novos exames

Após a realização da tomografia no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o médico Roberto Kalil Filho informou que o chefe do Executivo está liberado para voltar a Brasília, onde será feito o acompanhamento daqui para frente.

Lula deixou o hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por volta das 10h30 desta quinta-feira, 19, e segue para a capital federal, a fim de retomar suas atividades.

Na sexta-feira, 20, na capital federal, o chefe do Executivo tem reunião com seus ministros.

Lula passou por tomografia hoje

Em entrevista a jornalistas, Kalil disse que o resultado do exame foi "extremamente satisfatório" e Lula está bem.

O hematoma que levou a uma cirurgia de emergência na terça-feira da semana passada não existe mais, segundo o médico de Lula.

O presidente, conforme Kalil, poderá exercer normalmente as atividades do cargo, como participar das negociações dos projetos em pauta no Congresso Nacional.

"A parte de cognição está perfeita, pode trabalhar", informou o médico de Lula.

A retomada de exercícios físicos, porém, vai depender dos resultados dos próximos exames, assim como as viagens internacionais seguem vetadas.

A médica Ana Helena Germoglio, que seguirá acompanhando o presidente em Brasília, informou que Lula deve repetir em dez dias o exame de imagem na unidade do Sírio-Libanês em Brasília. O presidente deve passar Natal e Ano Novo na capital federal.