Quatro novos secretários são confirmados pela prefeitura do Cabo de Santo Agostinho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral (Solidariedade), anunciou quatro novos nomes para o secretariado do município, nesta quinta-feira (19). Foram confirmados os novos secretários para as pastas de Segurança, Coordenação Regional e Serviços Públicos, Governo, além da pasta de Assistência Social, Mulher e Direitos Humanos.

A Secretaria de Segurança será chefiada pelo coronel da Polícia Militar de Pernambuco, Julierme Veras; A pasta de Assistência Social, Mulher e Direitos Humanos ficará sob a coordenação da assistente social Penélope Andrade; A Secretaria de Governo terá o comando do experiente gestor público Elvis Plínio e a de Coordenação Regional e Serviços Públicos terá como titular o administrador Raimundo Souza.

Com mais de 30 anos de atuação na corporação, o coronel Julierme tem vasta experiência nas áreas de inteligência e prevenção, combate ao tráfico de drogas, gestão de políticas públicas de segurança e formação de educadores. Autor de diversas publicações na área também integrou a Câmara de Prevenção ao Crime e a Violência do Pacto Pela Vida, entre os anos de 2008 e 2014.

“O coronel Julierme tem uma vivência muito rica e vai comandar uma das áreas mais importantes da gestão. A segurança pública no Cabo será tratada de forma integrada e não isolada. Com a vinda da rede Compaz, através da Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e Urbanismo Social, teremos um conjunto de forças que serão capazes de enfrentar a problemática da violência com muito mais eficácia, claro que sem esquecer do que é competência do Estado”, destacou Lula Cabral.

Pasta de Assistência Social, Mulher e Direitos Humanos da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho ficará sob a coordenação da assistente social Penélope Andrade - Pedro Batista / divulgação Coordenação Regional e Serviços Públicos da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho terá como titular o administrador Raimundo Souza - Pedro Batista / divulgação Secretaria de Governo da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho terá o comando do gestor público Elvis Plínio - Pedro Batista / divulgação Secretaria de Segurança da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho será chefiada pelo coronel da Polícia Militar de Pernambuco, Julierme Veras - Pedro Batista / divulgação

Com mais de 14 anos de experiência na gestão de políticas públicas, com forte atuação no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em âmbito municipal, a assistente Social Penélope Andrade também já atuou como secretária municipal da área de assistência social nos municípios de Surubim e Moreno e em diversas estruturas da esfera estadual e federal. Desde 2023 é presidente do Colegiado Nacional de Assistência Social (Congemas). Cursando Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância, na Universidade de Harvard ela será responsável também por toda a gestão e aplicação das políticas públicas voltadas às mulheres e aos direitos humanos.

“Iremos unir numa mesma secretaria das áreas de assistência social, atenção a mulher e direitos humanos e assim vamos potencializar as ações e programas. Penélope é uma gestora experiente e tem uma visão global que somará, e muito, ao projeto que estamos construindo para o Cabo”, afirmou o prefeito eleito.

Com forte impacto no dia a dia da cidade, a Secretaria de Coordenação Regional e Serviços Públicos é a responsável pelas manutenções e reformas nas vias públicas, rede de drenagem pluvial, iluminação pública, recuperação e manutenção da malha asfáltica e as reformas e manutenções dos prédios da Administração Pública Municipal. A pasta será coordenada por Raimundo Souza, que tem pós-graduação em Gerência de Cidades e mais de 35 anos de experiência. Além de passagens pela iniciativa privada, atuou na gestão pública, incluindo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Saneamento.

“Hoje vemos o Cabo sofrendo por falta de limpeza pública. Como é que isso pode acontecer? Somos o quinto município de Pernambuco, em número de população e no ranking das maiores economias. Como explicar lixo espalhado, ruas esburacadas, bairros inteiros sofrendo sem iluminação decente? Cuidar da cidade é cuidar das pessoas. E é isso que vamos. Raimundo chega para somar e trazer de volta o orgulho das pessoas de viver em nossa cidade”, sentenciou Lula Cabral.

A frente da Secretaria de Governo, sob a coordenação de Elvis Plínio será o elo entre o Executivo municipal, o Legislativo (municipal, estadual e federal) e o Governo do Estado. Presidente municipal do PSB, é parceiro e colaborador de longa data do prefeito eleito, Plínio já atuou como secretário executivo de Orçamento Participativo do Cabo; ocupou a Chefia de Gabinete do município e atuou como superintendente de Articulação Política da cidade, além de outras experiências.

“Elvis Plínio é um grande profissional e um articulador nato. Há muitos anos colabora em todos os meus mandatos e tem um excelente trânsito em todo o estado. Sua experiência, sua capacidade de ouvir e de agregar estará mais uma vez a serviço do Cabo e da nossa gente”, concluiu Cabral.