Silvio Costa deixa em aberto permanência no Governo Lula: "temos que aguardar"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), deixou em aberto sua permanência à frente da pasta, na próxima reforma ministerial do governo Lula. A declaração foi dada durante entrevista na manhã desta segunda-feira (23) ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

"Você sabe que quem define ministro e a posição de quem vai jogar a partida é o presidente Lula. Estou muito grato a ele, e a gente tem procurado dialogar com todos dentro do ministério. A gente tem dialogado também bastante com o futuro presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), que é do nosso partido", disse o ministro.

"Nós temos que aguardar, mas estou muito feliz à frente do ministério. Tem muitas entregas boas para serem feitas nesses próximos dois anos e eu, naturalmente, quero entregar isso ao lado do presidente Lula. Agora, decisão de presidente é decisão de presidente", completou.

Na reforma ministerial do governo Lula (PT), Silvio tem sido cotado para assumir a secretaria de Relações Institucionais, hoje comandada pelo ministro Alexandre Padilha (PT). Parlamentares argumentam que o ministro possui boa articulação política entre os partidos de esquerda, de direita e do centrão.

Silvio Costa Filho participa do programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal - Rádio Jornal

Senado em 2026?

Questionado sobre sua possível candidatura ao Senado em 2026, Silvio afirmou que não depende apenas de um desejo pessoal, mas colocou a discussão para adiante.

"Eu acho que a hora para discutir 2026 é no ano da eleição. Eu quero trabalhar muito durante o ano de 2025 tentando unir Pernambuco, fazer as entregas que Pernambuco precisa, ajudar no fortalecimento do Porto do Recife, fortalecer o Porto de Suape, trabalhar para fazer a entrega do aeroporto de Caruaru, que é muito estratégico para o Estado", comentou.

"A eleição majoritária não se constrói por um desejo pessoal e sim por um projeto que dialogue com o desejo de todos", acrescentou.

Relação com Raquel Lyra

Durante a entrevista, o ministro fez questão de afirmar que sua relação institucional com a governadora Raquel Lyra (PSDB) é "muito boa".

"Eu tenho um bom diálogo com a governadora Raquel Lyra, a gente tem trabalhado conjuntamente para tirar do papel muitas obras que estavam sem sair do papel, em Pernambuco. Temos uma relação institucional muito positiva. Eu não tenho uma relação pessoal com a governadora, mas sempre tive um bom diálogo com ela. A gente tem, independentemente do governador, da ideologia, da bandeira partidária, do posicionamento político, o objetivo de poder ajudar o Brasil", declarou.

Assista à entrevista completa