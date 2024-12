João Campos chama rival da primeira eleição para Secretaria. Veja anúncios desta terça-feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito João Campos (PSB) segue anunciando os secretários para o seu segundo mandato. Nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, foi a vez de Alexandre Rebêlo, que ficará responsável pela pasta de Ordem Pública de Segurança; Milu Megale permanece na Cultura; e Carlos Andrade Lima será o novo Secretário de Desenvolvimento Econômico.

Este último enfrentou Campos na eleição municipal de 2020, quando foi candidato pelo PSL (partido que elegeu Jair Bolsonaro em 2018). Atualmente, Andrade Lima segue filiado ao União Brasil (fusão entre o PSL e Democratas), partido pelo qual foi candidato ao Senado em 2022.

No Recife, ele é uma cota do União Brasil por indicação da família Coelho, que entrou na base de Campos em 2023, emplacando Antonio Coelho com secretário de Turismo e Lazer na primeira gestão.

Carlos Andrade Lima é advogado formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Possui cursos de especialização pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pela Universitá di Roma - "Tor Vergata" e pela Fordham Law School NY.

Ordem Pública e Segurança

O administrador Alexandre Rebêlo, que já foi Secretário de Planejamento e Gestão de Pernambuco e também do Recife, retorna à Prefeitura em uma nova secretaria que tem o objetivo de coordenar órgãos e instituições municipais que atuam no cotidiano urbano da cidade.

A pasta Ordem Pública e Segurança abrange o Centro de Operações da Prefeitura do Recife (COP), a Guarda-Municipal do Recife (GMR), a Secretaria Executiva de Controle Urbano e a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).

Rebêlo iniciou sua carreira na Secretaria da Fazenda de Pernambuco, onde ingressou por concurso público no cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais.

Em sua vida na gestão pública, participou da criação e implantação do modelo de gestão "Todos por Pernambuco". Participou ainda da criação e coordenação da Área de Gestão por Resultados do Pacto pela Vida, do Pacto pela Educação e do Pacto Pela Saúde.

Cultura

Milu Megale e João Campos - EDSON HOLANDA/PREFEITURA DO RECIFE

A publicitária Milu Megale, que assumiu a Cultura do Recife após saída de Ricardo Mello em 2024, seguirá na pasta.

Ela é formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Pernambuco, com experiência em agências de Pernambuco, São Paulo e Lisboa. Na vida pública, tem histórico nas gestões do PSB.

Foi Secretária de Turismo de Lazer de Pernambuco por nove meses em 2022, no final do governo de Paulo Câmara. Antes, foi gerente geral de coordenação da comunicação institucional do Governo de Pernambuco entre 2014 e 2017. Também atuou diretora de marketing da Empetur - Empresa de Turismo de Pernambuco, entre 2017 e 2022.

"Realizações conjuntas entre Educação, Turismo e Cultura ajudam a ampliar o olhar sobre a nossa produção e patrimônio cultural, reconhecidos mundialmente por meio de títulos como o de Cidade Criativa da Unesco no Brasil – Cidade da Música", escreveu João Campos.