João Campos escolhe seu vice, Victor Marques, para Secretaria de Infraestrutura do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), escolheu seu futuro vice-prefeito, Victor Marques (PCdoB), para assumir a Secretaria de Infraestrutura, responsável pela entrega de obras por toda a cidade. Já a pasta de Projetos Especiais, ficará no comando de Marília Dantas.

Vice-prefeito e secretário de Infraestrutura

Frente Popular do Recife anuncia Victor Marques como candidato a vice de João Campos para disputar reeleição - Victor Marques

Em post nas redes sociais, João destacou que Victor Marques vai "assumir mais uma função importantíssima para a gestão de nossa cidade. Engenheiro Civil de formação, Victor será também o novo secretário de Infraestrutura do Recife. Uma pasta que está na linha de frente para o desenvolvimento urbano e a solução de vários desafios de nossa cidade, principalmente os presentes na periferia".

Secretaria de Projetos Especiais

Marilia Dantas, secretária de infraestrutura da PCR - Edson Holanda / PCR

No anúncio, João afirma que a "secretaria de Projetos Especiais vai desenvolver e gerenciar grandes obras e intervenções urbanas no Recife, e em nossa segunda gestão teremos à frente desta importantíssima área uma gestora com experiência comprovada".

Marília é engenheira com mestrado e doutorado em Engenharia Civil, Marília foi secretária de Infraestrutura da primeira gestão, responsável pelas obras da capital pernambucana.

Na nova secretaria, Marília estará responsável pela chefia de projetos como o da Orla Parque, as novas unidades do Centro Comunitário da Paz (Compaz), o Hospital da Criança e o Parque do Aeroclube. Além disso, assumirá as intervenções na segunda gestão que ainda serão anunciadas e iniciadas ao longo dos próximos quatro anos.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC