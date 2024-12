João Campos diz que decisão sobre presidência nacional do PSB ficará com Carlos Siqueira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), em entrevista ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) nesta sexta-feira (27), fez um balanço da sua gestão durante os primeiros quatro anos à frente da capital pernambucana.

Questionado sobre, possivelmente, assumir a presidência nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), afirmou que 'fica feliz' em ser lembrado e disse que a decisão ficará com o atual presidente do partido, Carlos Siqueira.

"Em maio do próximo ano haverá o congresso nacional do partido, primeiro destacar o trabalho do presidente Carlos Siqueira, que tá fazendo um grande trabalho, uma pessoa que dedicou a vida ao partido e esse processo de sucessão está sendo discutido no ambiente interno do partido e fico feliz de ser lembrado", disse.

"Mas é uma construção a ser feita sob a liderança de Carlos Siqueira e em completa harmonia no partido. Hoje não há nenhum clima de se construir uma disputa no partido, agora fico feliz de se, assim o partido entender, de dar essa contribuição", completou.

Em novembro deste ano, João chegou a assumir temporariamente por 10 dias a presidência da sigla, substituindo Siqueira durante as férias.

Durante o período, o prefeito acumulou as duas funções. Na época, a assessoria disse que "a maior parte das atividades de presidente podem ser feitas remotamente", possibilitando a dupla jornada de João.