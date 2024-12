"O tempo bom do Recife está só no começo", aponta João Campos ao fazer balanço da primeira gestão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), concedeu entrevista aos veículos do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação nesta sexta-feira (27) fazendo uma análise sobre os quatro anos de gestão e previsões para 2025. Ele explicou como manteve as finanças em dia no pós-pandemia, prometeu ampliar o número de creches e declarou que a Guarda Civil Municipal começará a ser armada gradualmente no primeiro semestre do próximo ano.

Fazendo um balanço dos primeiros quatro anos, Campos avaliou que a gestão foi positiva.

“O sentimento é de muita gratidão. Recife virou um grande case de vacinação da Covid, conseguimos superar a pandemia e fazer um trabalho de gestão pública. Vencer as adversidades é o que um governante deve fazer, e foi assim nesse primeiro ciclo”, apontou.

“Regularizar e garantir o equilíbrio das contas públicas, com ciclo de investimento com quase R$ 2,5 bilhões, com 75% desse recurso na periferia, obras em hospitais, UPAs, creches, expansão dos parques da cidade e novas realizações em praças. O sentimento que tenho é de que sou muito feliz sendo prefeito e cuidando do Recife”, acrescentou.

Economia

João Campos explicou que conseguiu elevar a capacidade de pagamento do município do nível C para B no início do mandato realizando ações que buscaram garantir o equilíbrio nas contas públicas, como o ajuste previdenciário e um projeto de economia em grandes contratos.

“A prefeitura não é um banco para acumular recursos na conta, é para acumular e investir. Fizemos um banco de projetos e transformamos isso em resultados. Governar é um ato de fazer. No próximo governo teremos a garantia da continuidade do investimento, a permanência no Capag B”, detalhou.

O prefeito afirmou que a prefeitura chega ao final de 2024 com R$ 1 bilhão em investimentos. “Quando a gente assumiu era algo em torno de R$ 450, R$ 500 milhões por ano. A gente chegar ao bilhão mostra que dá pra fazer”, disse João Campos, evitando criticar o ex-prefeito Geraldo Júlio (PSB), de quem herdou as contas da prefeitura.

“Tivemos a oportunidade de receber a prefeitura organizada. Tinha um ano de muita dificuldade financeira por causa da pandemia, um nível de despesa maior e arrecadação maior. Mas foi uma cidade que fez a escolha correta de salvar vidas, construir leitos hospitalares, receber pessoas do estado inteiro. Mas isso impacta na liquidez do município”, avaliou.

“Isso é importante de ser dito. Somos companheiros de partido, tenho boa relação com Geraldo, é um amigo que tenho. Pude pegar uma casa arrumada e pude imprimir meu jeito de fazer gestão”, relatou.

Entregas no primeiro semestre

O prefeito garantiu que os primeiros trechos reformados da orla de Boa Viagem serão entregues no primeiro semestre de 2025. Ele revelou que o projeto prevê espaços específicos com áreas concessionadas para mercados e restaurantes, tanto na divisa com Jaboatão quanto no Pina.

“O primeiro desafio é levar o saneamento e a água para a orla, e isso dá muito trabalho porque é enterrado. A obra começou, são 18 meses de execução e vamos fazer por etapas. Ela vai ser inaugurada ao longo de 2025 e já começa a inaugurar os primeiros trechos no primeiro semestre. A gente faz dentro desse roteiro um novo posicionamento da cidade em relação ao turismo”, garantiu.

João Campos em entrevista à TV Jornal - Tião Siqueira/JC Imagem

Ele também afirmou que o armamento da Guarda Municipal, polêmica promessa de campanha, também será iniciado no primeiro semestre do ano que vem.

“Se eu prometi, eu vou cumprir, não tem outra possibilidade. A gente vai fazer um processo gradual de armamento da Guarda, com início da implementação no primeiro semestre. Mas com processo rigoroso de aquisição de equipamento, treinamento e sistema de controle”, detalhou o prefeito.

“Lembrando que vinculamos o armamento à câmera corporal, então a gente vai ter aquisição de câmara, de armamento, de material de segurança. A gente treina e vai ter também fortalecimento da Corregedoria para garantir o bom cumprimento do exercício. Tenho muita segurança de que isso vai dar certo”, contou João.

O gestor também prometeu entregar o Hospital da Criança nos primeiros seis meses do próximo ano. A obra era previamente prevista para 2024. “Mais de 75% da obra já está feita. Fizemos uma adequação do projeto para ter a possibilidade de atender a praticamente toda a demanda de pediatria dentro do centro”, contou.

Sem cravar prazo, o prefeito também disse que a previsão é de ter 21 mil vagas de creche no Recife até o final do próximo mandato, todas com horário integral, das 7h às 17h e cinco refeições diárias. “Estamos dosando qual é o modelo a ser implantado em cada local da cidade, principalmente em virtude da disponibilidade de áreas”, explicou.

Segundo ele, também haverá orçamento de R$ 300 milhões para investimentos na proteção de encostas nos próximos três anos.

Trânsito e Mobilidade

O prefeito também revelou que neste novo ciclo investirá no aumento de fiscalização de trânsitio, com o objetivo de evitar que ciclovias sejam invadidas, além de mapear os pontos onde há mais sinistros para fazer outras intervenções, como redução da velocidade das vias.

Ele também afirmou que a gestão está elaborando um novo projeto para aumentar em 20% a capacidade de saída da avenida Rui Barbosa, para melhorar o trânsito naquela região que desemboca na avenida Agamenon Magalhães. João também revelou que está finalizando o edital de licitação da ponte Cordeiro-Casa Forte, para começar a obra no primeiro semestre.

A Ponte Giratória, no centro do Recife, que teve a obra estendida por problemas estruturais, será entregue até o final de 2025, garantiu João. Segundo ele, a intervenção evitará acidentes como o que aconteceu recentemente na divisa do Maranhão com o Tocantins, em que uma ponte desabou.

“Era um dano que não se sabia que existia. Um problema estrutural que o reflexo só apareceu agora. Não tinha como saber se não tivesse quebrado a ponte durante a obra”, explicou o socialista.

João Campos em entrevista à TV Jornal, com Ciro Bezerra - Tião Siqueira/JC Imagem

Em relação à participação do Recife no consórcio de transporte público da Região Metropolitana, liderada pelo governo do estado, o prefeito afirmou que está disponível a conversar, mas exigiu a colaboração de todos os outros entes.

"Não há nenhuma dificuldade do Recife participar, discutir e colaborar, agora é bom lembrar que todas as cidades estão dentro de Pernambuco. Para ter uma participação com disponibilidade de recurso, todas as cidades têm que colaborar de forma proporcional. Se todo mundo que tem o serviço vai colaborar e ter uma composição proporcional ao seu serviço, não vejo problema. Agora, para o Recife poder entrar e colaborar, a gente precisa que todas as ciades entrem e participem de forma justa e igualitária, com debate civilizado", disse.



Relações políticas e novo secretariado

O prefeito contou que está montando um time com capacidade política, técnica e sensibilidade social para o segundo mandato, emendando que venceu a eleição de outubro com ampla vantagem porque não ficou brigando ou separando o Recife.

Ele deu como exemplo o secretário de Desenvolvimento Econômico da segunda gestão, Carlos Andrade Lima, que foi adversário dele na eleição de 2020. “Isso não impediu de ter uma boa relação, de ter proximidade e reconhecer a capacidade dele de liderar uma pasta importante dessa”, avaliou.

“Não contem comigo para ser contra política. Eu também sou técnico, mas eu sou político, e o meu papel é botar a política para trabalhar pelo povo, focado no resultado. E eu quero o melhor time ao meu lado, que tenha a força da juventude, a experiência dos cabelos brancos e que possa reunir gerações diferentes para fazer o melhor resultado”, declarou.

O prefeito também teceu elogios ao vice, Victor Marques, que acumulará a secretaria de Infraestrutura, e a Marília Dantas, que assumirá a pasta de Projetos Especiais. Na visão de João, os dois são “grandes gestores” capazes de assumir qualquer pasta.

Em relação ao modelo de anúncios do novo secretariado, em que cada nome está sendo anunciado individualmente, o prefeito disse que isso permite que os eleitores possam pesquisar os currículos, questionar e comemorar as nomeações, dando chance para todos estarem na vitrine.

Prefeito do Recife faz balaço da sua gestão no SJCC - Tião Siqueira / Jc Imagem

João também foi questionado sobre a presença do Partido dos Trabalhadores na sua nova gestão, mas se limitou a dizer que tem conversado com todos os partidos da Frente Popular, incluindo o PT, e que existe um desenho próximo de ser anunciado, sem revelar nomes.

Sobre assumir a presidência nacional do PSB, como vem sendo cogitado, ele se disse feliz por ser lembrado, mas falou que o processo de sucessão está sendo discutido no âmbito interno da legenda, sob liderança do atual presidente Carlos Siqueira.

Candidatura em 2026

Mais uma vez questionado se irá disputar o governo do estado em 2026, João Campos novamente se esquivou, afirmando que a discussão ficará para o ano da eleição.

“Fico feliz pelo reconhecimento porque quando essa pergunta é feita é um sentimento de que há confiança, experiência, oportunidade. A Frente Popular vai ter um projeto forte em 2026, que possa traduzir o desejo da nossa gente, mas o tempo certo para fazer essa discussão é em 2026. 2025 é ano de trabalho. Como diz o ditado: ‘o futuro a Deus pertence’", desconversou o prefeito.

Ele encerrou a entrevista com uma mensagem aos recifenses.

“A gratidão que eu tenho de ter recebido a maior votação da cidade do Recife só tem uma forma de contribuir, agradecer e trabalhar. O próximo governo vai ser melhor do que o que nos trouxe até aqui. O tempo bom do Recife está só no começo”, finalizou João Campos.