Ramos anuncia secretariado de Paulista; confira os nomes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O prefeito eleito de Paulista, Ramos (PSDB), divulgou, neste sábado (28), os nomes que vão compor o secretariado da gestão municipal paulistense a partir de janeiro de 2025.

De acordo com Ramos, os nomes foram escolhidos com base na capacidade técnica e alinhamento com as prioridades da gestão.

“Nosso secretariado reflete o compromisso com uma gestão transparente, eficiente e voltada para trabalhar em prol da população de Paulista,” afirmou Ramos.

Eleito com votação recorde em Paulista, Ramos tem afirmado que pretende realizar um "choque de gestão" no município. De acordo com o prefeito eleito, o objetivo é "colocar as coisas no lugar" em 100 dias.

"Vamos fazer um choque de gestão na cidade pra que possamos, em cem dias, colocar as coisas no lugar. Onde não tiver um médico, vai estar um médico, onde não tiver o professor, vai estar um professor”, afirmou, após cerimônia de diplomação promovida pelo TRE-PE.

Confira a lista com os nomes divulgados para o secretariado de Paulista:

Primeiro Escalão:

Secretaria de Governo e Gabinete: Fabiano Santos;

Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos: Amanda Rodrigues;

Procuradoria-Geral do Município: Gustavo Paulo Miranda de Albuquerque Filho;

Controladoria-Geral do Município: Gustavo Paulo Miranda de Albuquerque Filho;

Secretaria de Educação: Gilberto Sabino;

Secretaria de Saúde: Shisneyda Furtado Ferreira;

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente: Paulo Arthur Marenga;

Secretaria de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil: José Ricardo Medeiros de Araújo;

Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Juventude: José Ronaldo;

Secretaria de Administração: Edvaldo Santos;

Secretaria de Administração das Regionais: Jaime Domingos;

Secretaria de Planejamento e Gestão: Evilson Rodrigues Regis;

Secretaria de Assuntos Jurídicos: Francisco Padilha;

Secretaria de Finanças: Alexandre Araújo;

Secretaria de Infraestrutura: Jorge Carreiro;

Secretaria de Obras e Serviços Públicos: Leonardo Moura;

Secretaria de Licitações, Compras e Contratos: Euclides Rodrigues da Silva Neto;

Secretaria de Habitação: Rodrigo Ferreira da Silva;

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Raimundo Lopes Pereira;

Secretaria de Projetos Especiais: Edson Araújo Pinto;

Segundo Escalão:

Secretaria de Governo e Gabinete: Agrailson de Ramos (Secretário Executivo), Wagner Santos (Secretário Executivo de Imprensa), Edson Carneiro (Ouvidor Geral do Município), Fabrina Juliana (Secretária Executiva da Mulher)