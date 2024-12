João Campos anuncia Eriberto Filho para o secretariado e provoca mudança na Alepe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), anunciou, nesta segunda-feira (30), mais dois novos nomes que irão compor o secretariado municipal a partir de 2025. O deputado estadual Eriberto Filho (PSB) vai assumir a secretaria de Esportes, enquanto o jornalista Ed Ruas permanece como chefe do Gabinete de Inovação Urbana do Recife.

A nomeação de Eriberto Filho para a secretaria de Esportes abre uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), que será ocupada por Cayo Albino, suplente do PSB.

Conheça os novos secretários anunciados por João Campos

Anunciado como novo secretário de Esportes do Recife, Eriberto Filho é advogado e atualmente exerce mandato de deputado estadual. Na gestão pública, atuou na Procuradoria Geral da Prefeitura do Recife.

Nas redes sociais, em publicação que anunciou o novo secretário, o prefeito João Campos destacou a expectativa para a atuação de Eriberto Filho na pasta.

“A promoção do esporte, a realização de eventos que estimulam a sua prática e a implementação de equipamentos como o Gramadão, Crossfit Público e as Academias Recife foram destaques na nossa primeira gestão. Para o segundo governo, vamos reforçar ainda mais essa pegada sob a coordenação de Eriberto Filho. Ele será o nosso secretário de Esportes e vai nos ajudar muito a fortalecer a prática esportiva no Recife”, afirmou.

Também anunciado nesta segunda-feira, Ed Ruas permanece como chefe do Gabinete de Inovação Urbana do Recife. Ed é jornalista, com passagem pelo Jornal do Commercio e outros veículos, também com experiência em órgãos públicos.

Em publicação nas redes sociais, João Campos ressaltou a continuidade do trabalho de Ed à frente do Gabinete de Inovação Urbana.

“Ed Ruas dará continuidade ao seu trabalho como chefe do Gabinete de Inovação Urbana do Recife, que foi criado para promover soluções urbanas e prototipar políticas públicas que reinventem a relação do cidadão com a cidade. Entre as principais ações do gabinete está o programa Mais Vida, o Colorindo o Recife, o Tá Aprumado, que reforça as ações de zeladoria da cidade, e os Megamurais, que são grandes pinturas de arte urbana realizada em edifícios do Recife”, disse.