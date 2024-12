Lula retorna a hospital para repetir exames; Tomografia indica "reabsorção de coleção subdural", entenda o que é

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tomografia de controle aponta melhora de Lula após cirurgia; Presidente segue sendo acompanhado pela equipe médica do Sírio-Libanês

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para repetir exames de imagem nesta terça-feira (31).

O acompanhamento é decorrente do acidente doméstico sofrido pelo Presidente em outubro, que caiu e bateu com a cabeça no banheiro.

A tomografia de controle realizada nesta véspera de Ano Novo confirmou melhora no quadro de Lula após cirurgia. “A tomografia mostra importante reabsorção da coleção subdural, apresentando melhora progressiva condizente com o ótimo estado do Presidente”, diz boletim médico emitido pelo hospital.

O Presidente continuará sendo acompanhado pela equipe médica a liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.

O que significa reabsorção da coleção subdural?

Uma batida com a cabeça, se forte o suficiente, pode causar o rompimento de vasos sanguíneos, provocando o acúmulo de sangue entre o cérebro e a membrana que o envolve, chamada dura-máter.

Denominado hematoma subdural, o líquido acumulado normalmente será reabsorvido pelo corpo, desmanchando o hematoma, como é o caso do Presidente Lula.