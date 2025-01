Após reverter decisão judicial, Lula Cabral toma posse no Cabo de Santo Agostinho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral (Solidariedade), tomou posse nesta quarta-feira (1º) para o quarto mandato no comando do município. Duas cerimônias foram realizadas: uma na Câmara Municipal e outra no Palácio da Cultura. Em ato simbólico, ele recebeu a chave da cidade das mãos de um grupo de cidadãos.

O vice-prefeito Jamerson Batera (Solidariedade), assim como os 21 vereadores do município, também foram empossados nesta quarta.

Candidato mais votado nas urnas, com 46,64% dos votos (60.103) no dia 6 de outubro, Lula Cabral precisou recorrer à Justiça Eleitoral para ter o registro de candidatura deferido e a eleição confirmada, o que aconteceu em 29 de outubro. Antes, tinha sido considerado inelegível.

Com mais de 200 mil habitantes, o Cabo é a 5ª maior economia de Pernambuco e tem papel estratégico no desenvolvimento do Estado. Em entrevista à Rádio Jornal após a posse, Lula Cabral reforçou a priorização do combate à violência, geração de empregos e saúde.

"É a quarta vez que eu sou empossado prefeito do Cabo, tenho uma história grande com a minha cidade, já tive a oportunidade de governar por três vezes e agora o povo me reconduziu novamente e eu estou com muita vontade de tirar o Cabo das páginas policiais como a cidade mais violenta do estado de Pernambuco, a quinta cidade mais violenta do País. A saúde tem que funcionar, vamos gerar emprego e renda para o povo, isso são algumas metas", elencou.

De acordo com o prefeito, a partir desta quinta-feira (2), os novos secretários irão visitar bairros importantes da cidade para analisar ações necessárias.

"Nós escolhemos um grande time, tivemos sempre a colaboração do prefeito [do Recife] João Campos, que liberou quadros importantes", pontuou. Entre os nomes mencionados pelo prefeito estão Bruno Lisboa (Gestão, Administração e Fazenda), Izabel Urquiza (Projetos Especiais) e Isaltino Nascimento (Educação).

Primeiras ações da gestão

Lula Cabral anunciou nesta quarta que irá adotar medidas para garantir o atendimento a cerca de 1,2 mil crianças que aguardam o fechamento de diagnósticos ligados a transtornos do espectro autista e outras condições clínicas.

Anunciou ainda ações na Vila dos Morcegos, no bairro da Charneca, uma das áreas mais carentes da cidade. O prefeito também destacou a implantação da rede Compaz na cidade, inspirada nos resultados no Recife.