Ingrid Zanella toma posse como primeira mulher a assumir a presidência da OAB Pernambuco

A nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco assume, nesta quarta-feira (1º), a gestão da OAB-PE. O grupo estará à frente da instituição durante o triênio 2025-2027 e é liderado pela advogada Ingrid Zanella, que entra para a história da OAB no Estado como a primeira mulher a ocupar o cargo de presidenta, em mais de 90 anos de história da Ordem.

Além da presidenta, a diretoria também é composta pela vice-presidente, Schamkypou Bezerra; o secretário-geral, Max Maciel; o secretário-geral adjunto, Cláudio Ferreira; a tesoureira, Manoela Alves; o diretor de Interiorização, Darlyson Torres; a diretora de Comunicação, Luana Guarino; o diretor de Prerrogativas, Yuri Herculano; e a diretora de apoio à Advocacia Pública, Fabiana Augusta.

MAIOR VOTAÇÃO

A nova diretoria foi eleita democraticamente no dia 18 de novembro, com a maior votação na história da instituição em Pernambuco, totalizando 11.441 votos. “Assumo, com muita honra e responsabilidade, e enfatizo que o nosso compromisso é com a valorização da classe e a defesa intransigente das prerrogativas da advocacia pernambucana”, destacou a presidente Ingrid Zanella. A posse festiva da nova diretoria está marcada para o dia 23 de janeiro.

ATUAÇÃO



Ingrid Zanella é advogada atuante na área de Direito Marítimo, Portuário Ambiental e Aduaneiro, presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário do Conselho Federal da OAB, doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

No currículo, A presidenta da OAB também traz experiência na área acadêmica em Pernambuco e e vários Estados do País, sendo professora adjunta de Direito Marítimo, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), professora do programa de pós-graduação em Direito da Faculdade Damas da Instrução Cristã, e professora de especializações no Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, entre outros estados.

Sua atuação se estende, ainda, à literatura jurídica, como autora de obras jurídicas nas áreas do Direito Civil e Marítimo.