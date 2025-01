João Campos fala em "Recife do futuro" para segundo mandato

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Empossado pela segunda vez como prefeito do Recife, em cerimônia realizada nesta quarta-feira (1), na Câmara Municipal do Recife, João Campos (PSB) afirmou o desejo de construção de um “Recife do futuro” no seu segundo mandato, destacando investimentos previstos para 2025 em diante, bem como realizações do primeiro mandato.

Atendendo a imprensa antes da cerimônia de posse, João Campos agradeceu a votação recebida no pleito de outubro de 2024, onde foi reeleito com 78,21% (725.721 votos), destacando que o palanque está desmontando.

“A gente sabe que a confiança que o recifense depositou com a maior votação da história, ela só tem uma forma de ser retribuída, que é com o trabalho. É com trabalho para todos e todas, não importa quem foi eleitor ou quem não pôde votar em mim nas eleições, agora a gente governa para todo mundo", afirmou.

"Palanque desmontado, olhar para a frente, esperança no peito e capacidade de trabalho. As pessoas esperam de governantes a capacidade de resolver problema, entregar solução, de fazer com que a vida das pessoas melhorem. Isso daí a política sabe fazer quando ela está em sintonia com o povo. Então vou trabalhar muito, mais uma vez, acordar cedo, dormir tarde e fazer o que eu gosto, que é cuidar do Recife”, complementou.

Investimentos na cidade e o “Recife do futuro”

Citando a educação como “grande prioridade” da sua vida, João Campos destacou os investimentos que serão realizados na área, com triplicação de vagas de creches e intensificação de programas como o Embarque Digital, além de enfatizar que a cidade “não vai parar até ter a melhor educação pública das capitais brasileiras”.

“A Educação é a grande prioridade da minha vida, então a gente vai triplicar o número de vagas de creches, vamos poder intensificar o embarque digital, vamos avançar na alfabetização, Recife não vai parar até ter a melhor educação pública das capitais brasileiras, na educação integral”, afirmou.

João Campos também enfatizou o investimento de mais de R$ 500 milhões na área de infraestrutura, destacando a construção da ponte que ligará os bairros de Cordeiro e Casa Forte. Segundo o prefeito, as obras terão início ainda no primeiro semestre de 2025. Ainda de acordo com João, citando a construção de um “Recife do futuro”, a cidade mostrou que tem capacidade de movimentar a economia com grandes eventos, mencionando a realização da Virada Recife, na praia do Pina.

“Em obras de morro, como a gente fez para 10 mil famílias, a gente vai seguir com mais de 500 milhões sendo investidos, grandes obras como a Ponte Cordeiro-Casa Forte, eu já vou começar a obra no primeiro semestre desse ano, vamos seguir fazendo investimento na periferia da cidade e podendo construir o Recife do Futuro, um Recife que tem capacidade de fazer grandes festivais como a gente viu ontem, de movimentar a economia, de gerar 100 mil postos de trabalho como nós geramos nesses quatro anos”, detalhou.

“O principal é estar próximo das pessoas. Eu governarei não dentro do ar-condicionado de um gabinete, mas eu governarei nas ruas, foi assim que eu fiz o primeiro mandato e é assim que a gente vai fazer o segundo”, complementou.

Relação com os vereadores

O prefeito destacou a relação que tem construído com a Câmara de Vereadores, lembrando da devolução do duodécimo por parte dos vereadores, para converter o valor em auxílio para as vítimas das chuvas que atingiram o Recife em 2021. João ressaltou a independência entre os poderes, mas destacou a importância e a necessidade da harmonia entre eles.

“A Câmara e a Prefeitura tiveram uma relação muito boa nesses últimos anos, e quem saiu ganhando foi a cidade do Recife. Vocês viram momentos importantes, a Câmara devolver o duodécimo de forma espontânea e voluntária para converter investimentos em auxílio emergencial, isso mostra a maturidade. No mesmo artigo que fala que os poderes são independentes, lá também diz que eles devem ser harmônicos. Muita gente esquece de ler a parte da harmonia, e eu foco muito nela. A gente tem que ser independente, mas tem que ser harmônico pra fazer com que a cidade avance”, afirmou.

João também parabenizou os eleitos e reeleitos, enfatizando a bancada do seu partido, o PSB, que contará com 15 membros, representando a maior bancada da história na Câmara Municipal do Recife.

“Terei um diálogo sempre harmônico entre os poderes, respeitando o patrão de todos, saudando a nossa base de sustentação do governo, que aqui a gente parabeniza, principalmente a bancada do PSB, a maior bancada da história da Câmara”, disse.

O prefeito complementou, também parabenizando os vereadores de oposição eleitos e ressaltou a importância da oposição, afirmando esperança de que esses vereadores possam cumprir “papel atuante”, mas com “responsabilidade e respeito”.

“A oposição é um símbolo de que a gente vive numa democracia e que essa oposição também possa ter papel atuante, com responsabilidade e com respeito. Da minha parte não faltará respeito e disposição ideal”, enfatizou.

Além de saudar os eleitos, João adiantou que o líder do governo na Câmara continuará sendo Samuel Salazar (MDB). O prefeito também adiantou que Rinaldo Júnior (PSB) e Hélio Guabiraba (PSB) serão líder e vice-líder do PSB na Casa.

Relação com o PT

Questionado sobre a relação atual com o PT, João destacou que existe “alinhamento político” e enfatizou o apoio à reeleição de Lula para a presidência da República em 2026.

“Nós temos uma relação de alinhamento político, sim. Não só durante o mandato, como foi assim na eleição, como vocês sabem, do nosso alinhamento nacional com o presidente Lula. Disse a todos os veículos de comunicação e reafirmo, é o nosso candidato à reeleição da presidência da República”, disse.

Após anunciar o vereador Marco Aurélio Filho (PV) para assumir a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife, João Campos abriu espaço para o PT ganhar mais uma cadeira na Câmara Municipal, já que Osmar Ricardo (PT) ocupava a primeira suplência na federação PT-PcdoB-PV.

“Tenho certeza que o Marco Aurélio vai ser um grande secretário de Direitos Humanos e de Juventude. É um jovem preparado, dinâmico, que vai poder fazer um grande mandato e uma condução importante da secretaria. E eu fico feliz também de ver um vereador importante, um quadro atuante, de longas datas. E com o mandato sempre muito presente, que é o Osmar podendo assumir o mandato com esse movimento”, detalhou.

Secretariado

Ao longo dos últimos dias, João tem divulgado os nomes que irão compor o novo secretariado municipal. Antes da solenidade de posse, João confirmou que Pedro Pontes continuará à frente da Procuradoria-Geral do Município. Nos próximos dias, o nome de Pontes será anunciado, bem como o nome de quem assumirá a Controladoria-Geral do Município.

“A gente vai anunciar, até amanhã, o nome do Controlador-Geral, assim como do Procurador-Geral, que eu já antecipo aqui, que vai ser o doutor Pedro Pontes, o atual procurador, e a gente vai estar anunciando também um servidor como o Controlador-Geral do município”, concluiu.



