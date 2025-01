Mirella Almeida, Mano Medeiros e Ramos Santana tomam posse como prefeitos de Olinda, Jaboatão e Paulista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os prefeitos eleitos das cidades de Olinda, Mirella Almeida (PSD); de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL) e de Paulista, Ramos Santana (PSDB) tomaram posse nesta quarta-feira (1º), em cerimônias marcadas pela emoção e pelo reforço das promessas de melhorar a realidade dos municípios que vão comandar nos próximos quatro anos.

O prefeito Ramos e o vice-prefeito Felipe Andrade foram os primeiros a serem empossados, durante solenidade na manhã desta quarta, no cinema do Paulista North Way Shopping. A cerimônia reuniu autoridades, familiares e a população em geral, marcando o início da nova gestão de Paulista. Após três candidaturas sem sucesso, nos anos de 2012, 2016 e 2020, Ramos faz sua estreia como gestor da cidade.

Nos discursos de posse, Ramos e Andrade falaram sobre união e sobre a importância de governar ouvindo a população para promover mudanças desejadas pela sociedade. O prefeito eleito de Paulista reforçou seu compromisso com uma administração participativa e transparente.

“Nós vamos administrar com todos vocês, ouvindo o povo, ouvindo a sociedade. A sociedade é preciosa. O voto é legítimo do povo. Vamos nos esforçar muito, todos nós, para que a gente possa ter um novo momento, uma Paulista melhor para todos. Muito obrigado e vamos arregaçar as mangas e trabalhar”, declarou Ramos.

Já o vice-prefeito Felipe Andrade destacou a importância de unir forças para enfrentar os desafios encontrados na cidade, apontando a necessidade de cooperação entre todos os setores da administração pública e a sociedade.

“Depois desta posse, a gente tem que unir todas as forças, porque sabemos que estamos enfrentando um momento difícil no nosso município. Paulista tem tudo para ser uma cidade melhor para nosso povo, e a precisamos nos unir com esse único objetivo, seja dos secretários, servidores, vereadores e vereadoras. Não é um momento fácil, mas os desafios estão aí", afirma o vice.

Logo após a posse, a cerimônia seguiu para a sede da Prefeitura de Paulista, onde foi realizado o hasteamento da bandeira, marcando simbolicamente o início da nova gestão. O evento contou com a presença de vereadores, secretários, o prefeito, o vice-prefeito e a população.

Com uma população de 342.167 habitantes (Censo 2022), Paulista tem uma série de problemas a resolver, inclusive os alagamentos históricos, que deixam a cidade vulnerável em relação às mudanças climáticas. No litoral do município, que abrange a faixa entre o Janga e Maria Farinha, apresenta desafios naturais em função da baixa altitude e a proximidade com o mar.

Mirella Almeida tomou posse como prefeita eleita e vai comandar uma cidade com 350 mil habitantes e muitos desafios - Arquimedes Santos/Divulgação

PREFEITA MAIS JOVEM

Em Olinda, a prefeita eleita Mirella Almeida (PSD), foi empossada, na tarde desta quarta-feira (1?), como gestora do município para o mandato de 2025 e 2028. Com 30 anos de idade, ela é a prefeita mais jovem na história da Cidade Patrimônio. O ato também oficializou a posse do vice-prefeito eleito, Chiquinho (Solidariedade), e dos 17 parlamentares da Marim dos Caetés.

No seu discurso de posse, Mirella relembrou a trajetória da infância, no bairro de Rio Doce. "A menina que morava na Quadra 49 e vendia trufa na faculdade nem imaginava que um dia seria prefeita de Olinda, cidade Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. E, hoje, começo este mandato sabendo que sou a prefeita eleita com a quarta maior votação do Brasil", comentou. A prefeita venceu a disputa no segundo turno das eleições, com 51,36% e 11.613 votos.

"Vamos governar olhando para frente. De forma integrada e coordenada. É isso que o povo de Olinda quer e é isso que a gente vai fazer. Olinda é a cidade da gente. E, agora, tem uma prefeita que está pronta, que encara os desafios e que acorda todos os dias focada em trabalhar incansavelmente por Olinda e pelos olindenses. Vamos juntos transformar essa cidade que a gente tanto ama", afirmou Mirella.

Após a posse, houve a tradicional cerimônia de transmissão de cargo. O ato foi realizado em frente à Prefeitura, com a presença do Professor Lupércio, aliado político de Mirella e que conduziu a cidade nos últimos oito anos.

Prefeito Mano Medeiros e sua vice Irmã Babate tomam posse em Jaboatão dos Guararapes - Divulgação

SEGUNDA GESTÃO

Mano Medeiros (PL) tomou posse como prefeito reeleito de Jaboatão dos Guararapes nesta quarta-feira (1º), durante cerimônia no Cineteatro Samuel Campelo, em Jaboatão Centro. No discurso, ele disse que resolveu falar de improviso e com a emoção.

"1° de janeiro de 2025. Estou aqui no Cineteatro Samuel Campelo, onde assinei o termo de posse e estou muito feliz. Quero agradecer pelos 181 mil votos conseguidos. Vamos começar o novo madato com muita disposição, um mandato coletivo, trabalhando para o bem da população de Jaboatão. Vou trabalhar para os que votaram em mim e também os que não votaram. Um prefeito de todos e para todos", declarou o prefeito.

Mano Medeiros é o quarto prefeito da história de Jaboatão dos Guararapes a ser reeleito. O primeiro foi Fernando Rodovalho (à época, no PSC) em 2000. Em 2008, foi a vez da reeleição de Elias Gomes (à época, no PSDB). Anderson Ferreira (PL) foi reeleito no pleito anterior, em 2020. Apenas Newton Carneiro (à época, no PRB) não conseguiu a reeleição, ficando em 3º lugar em 2008.

Esta foi a segunda eleição do candidato. A primeira foi em 2020, quando foi eleito vice-prefeito na chapa de Anderson Ferreira (PL), reeleito naquele ano. Assumiu a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes em 2022, após Anderson renunciar para tentar, sem sucesso, ser eleito governador de Pernambuco. Foi eleito no primeiro turno com 55,93% dos votos.

"Estamos dispostos a fazer um grande trabalho por Jaboatão. A proposta do prefeito Mano Medeiros é muito boa para o município e esperamos trabalhar para fazermos dias melhores e conseguirmos que a população de Jaboatão tenha uma vida mais digna", afirmou a vice-prefeita, Irmã Babate.

O plano de governo desta segunda gestão de Mano destaca ações na área de saúde, como a criação do Hospital da Mulher e da Criança e de um centro especializado em exames diagnósticos. Também foi proposta a criação de quatro novas Unidades de Saúde da Família (USFs) na cidade.