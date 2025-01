Rodrigo Pinheiro toma posse como prefeito de Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O prefeito eleito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, foi empossado na tarde desta quarta-feira (1º) para comandar a maior cidade do Agreste pernambucano, em cerimônia no Centro de Convenções do Senac Caruaru.

Pinheiro foi eleito no primeiro turno, com 52,68% (102.198) dos votos. Ele era vice na gestão de Raquel Lyra (PSDB) na prefeitura, que deixou o cargo para disputar o Governo de Pernambuco, em 2022. Esta foi a primeira vez que Rodrigo Pinheiro disputou a eleição na cabeça de chapa.

"É um momento de muita alegria, a gente fica feliz, a responsabilidade é muito maior, junto com Dayse [Silva] agora, nossa vice-prefeita eleita também. O povo nos concedeu esse mandato e a gente vai trabalhar bastante, baseado naquilo que a gente já costuma fazer: dialogar de maneira transparente, sincera, não prometer aquilo que não pode cumprir, fazendo o que precisa ser feito, na hora que tem que ser feito", destacou.

Em entrevista, Rodrigo Pinheiro citou como prioridades do mandato investimentos na periferia, no cuidado com as pessoas e na infraestrutura, e destacou a parceria "muito forte" com Raquel Lyra.

"É a terceira posse que a gente vem consecutiva, agora como prefeito. Conversei com Raquel hoje pela manhã, ela está muito feliz, sabendo que tem muita coisa boa que através do Governo do Estado, junto com nosso trabalho, vai acontecer aqui na cidade durante esses próximos quatro anos", disse.

A governadora não esteve presente na cerimônia; foi representada por Rubens Júnior, secretário-executivo de Articulação e Acompanhamento da Casa Civil do Estado.

Dayse Silva (PSDB), que foi secretária municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, tomou posse como vice-prefeita nesta quarta. "Tenho plena confiança e plena certeza do que podemos entregar para Caruaru, não só eu, não só Rodrigo, mas todos os que estão com a gente na prefeitura".

Câmara Municipal de Caruaru

Os 23 vereadores também foram empossados na cerimônia. Na eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025-2026, o vereador Bruno Lambreta foi reconduzido à presidência da Câmara Municipal de Caruaru, por unanimidade.

Veja a composição da Mesa Diretora: