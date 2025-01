Raquel fala de desafios, da política, e que Pernambuco vai recuperar a liderança no Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

“Trabalho, trabalho e trabalho”. Esse foi o slogan que a governadora Raquel Lyra escolheu para si mesma nesses dois anos de mandato nos quais acorda cedo e dorme tarde quando não se encontra em voo para Brasília, onde já foi 62 vezes em busca de recursos para obras e outros investimentos.

Em entrevista exclusiva ao Blogdellas conduzida pela editora, a jornalista Terezinha Nunes, ela não deixou pergunta sem resposta. Falou sobre 2026, sobre a chapa Luquel que a ajudou a se eleger em dobradinha com o presidente Lula, da pouca participação de políticos em sua administração até agora e manda um recado para quem deseja antecipar 2026: “ essa preocupação é de quem não tem compromisso de fazer agora pelo estado ou quando teve oportunidade de fazer, não fez”.

Sobre Pernambuco ela só dá notícias boas. Tem na ponta da língua todos os investimentos por setor, promete virar a chave na saúde, colocar 7 mil novos policiais nas ruas até o final de 2025, pontua que o estado bateu recorde na geração de empregos este ano, vai recuperar sua liderança econômica no Nordeste, que o crescimento do PIB de 2024 foi o maior dos últimos 10 anos, que os investimentos que estão em andamento batem recorde e que só começa uma obra com o dinheiro em caixa.

“ Pernambuco está de pé, embora na travessia do ano de 2023 tenhamos trabalhado na ponta do lápis diante de um déficit de R$ 7 bilhões”.

Vejamos a seguir a entrevista completa:

Blogdellas- Governadora, desde a sua posse tenho ouvido muitas mulheres torcendo pelo seu sucesso, e anotando que, sendo a primeira vez que uma mulher governa Pernambuco, caso haja frustração, isso poderia prejudicar o anseio de outras mulheres por ocupar esse mesmo lugar. O que a senhora diz para essas mulheres ?

Raquel Lyra- Primeiro que tenho consciência da responsabilidade em função de ser a primeira mulher governadora, e ainda mais, a primeira dupla de mulheres governantes, o quanto isso representa de quebra de paradigma, num estado que tem tradição patriarcal. E quando a gente chega ao Governo e imprime uma forma diferente de fazer política e de fazer gestão, isso causa estranhamento, tem causado todos os dias, mas, passados dois anos, o que a gente tem hoje, de maneira muito sólida, são os indicadores que nos evidenciam que estamos no caminho certo.

Blogdellas – O que mudou de 2023, quando a senhora assumiu, para cá?

Raquel Lyra- Pegamos um estado sem capacidade de investimento, a casa desarrumada, e fomos enfrentar os problemas que estavam postos, colocar luz sobre eles, porque por muito tempo eles foram velados. Colocando luz sobre eles, a gente organizou a casa, captamos recursos, restabelecemos a parceria do Governo do Estado com o Governo Federal, abrimos um relacionamento com os municípios de forma indistinta, chegando a todos eles, independente da coloração partidária do prefeito. Também de forma muito clara apresentamos estratégias para os principais desafios de Pernambuco. Para as estradas, o PE na Estrada, mais de R$ 5 bilhões em investimento. Estão aí em obras a PE-60, a PE-104, a ampliação da BR-232, o próprio Arco Metropolitano, a PE-15, que eram coisas que se arrastavam há muitos anos ou promessas de décadas que não tinham acontecido até por problemas judiciais que conseguimos resolver.

Barragens da Mata Sul



Blogdellas – Outro grande problema de Pernambuco é o abastecimento d´água. Que solução está sendo proposta para resolver os gargalos que condenam no Grande Recife e no Interior as pessoas a conviverem, há décadas, com rodízios no fornecimento?

Raquel Lyra – Lançamos o Águas de Pernambuco com mais de R$ 6 bilhões de investimento. E não é um dinheiro a ser captado no futuro. É recurso que já existe. Estão aí a Adutora do Agreste avançando e já fornecendo água a vários municípios da região, a que mais sofreu todos esses anos com a falta d`água. Outro grande desafio que são as barragens da Mata Sul nós publicamos este final de semana o edital da Barragem de Igarapeba, estamos com a de Panelas, com mais de 65% de execução, e a de Gatos que estamos para dar a ordem de serviço.

Blogdellas – Só faltam essas três?

Raquel Lyra – Falta a barragem de Guabiraba, que a gente está atualizando o projeto agora e em março devemos lançar o edital da obra. Colocamos a de Igarapeba no PAC e a de Guabiraba também vai ser inserida no PAC. Cada barragem dessa custa em torno de R$ 120 a R$ 150 milhões. Fora as barragens estamos concluindo e dando andamento a obras importantes. Uma delas é a Adutora do Alto Capibaribe, que já está abastecendo, Santa Cruz do Capibaribe. Vamos lançar o edital da Adutora de Negreiros, a Adutora do Agreste está em andamento e estamos na fase final de testes da Adutora de Serro Azul. Estamos com investimentos em águas que há muito se esperava que fossem feitos, na minha terra, Caruaru, há uma vida inteira. E pelo trabalho de muitos, por um time competente, colocamos água como prioridade e estamos enfrentando este tema.

O desafio da Educação e do emprego



Blogdellas – Governadora, estamos vendo o Ceará citado como exemplo no país de uma educação pública de qualidade. Quando vamos chegar lá?

Raquel Lyra – Lançamos o Juntos pela Educação. Vamos universalizar a educação infantil que já devia ter sido feito há dez anos atrás e sair da pior cobertura de creches do Nordeste. Vamos construir 250 creches e as primeiras 51 vão ser iniciadas agora em janeiro. Investimentos em transporte escolar comprando mil ônibus e doando aos municípios – vamos comprar mais mil – estamos investindo na rede de escolas técnicas, inclusive recuperando equipamentos históricos degradados, onde hoje só existe violência e roubo. Na Educação o investimento será de R$ 5,5 bilhões.

Blogdellas – E o emprego? Pernambuco ainda tem altos índices de desempregados, apesar dos avanços. Como anda o crescimento do Produto Interno Bruto do estado?

Raquel Lyra – Pernambuco teve a maior redução do desemprego dos últimos 10 anos. Saímos de 14% da população desempregada para 10% este ano. Por três meses seguidos fomos o estado nordestino que mais gerou empregos com carteira assinada. Nesse último mês ficamos em segundo lugar. No último trimestre, o crescimento do nosso PIB foi o maior da série histórica desde que começou as ser medida. Estamos conseguindo, agora, reposicionar o estado, a economia de Pernambuco. Mas estamos também cuidando das pessoas. Já temos 10 milhões de refeições servidas em cozinhas comunitárias. O Mães de Pernambuco é uma realidade com 100 mil mulheres assistidas e temos avançado muito na qualificação profissional

Saúde e Segurança: “esse jogo está virando” – diz Raquel



Blogdellas – Governadora, uma pesquisa recente apontou que seus maiores desafios são a saúde a segurança, isso na visão da população. O que está sendo feito e que resultado já se tem?

Raquel Lyra – Estamos investindo R$ 2 bilhões e 300 milhões na segurança. Estamos com redução do número de homicídios pelo oitavo mês consecutivo, o que está se repetindo em dezembro, em relação ao ano passado. Até o início de 2026 vamos ter mais 7 mil novos policiais nas ruas. As saúde a gente já inaugurou em ampliações o equivalente a dois grandes hospitais. E o mais importante, chegando em todas as regiões do estado. Temos agora cirurgia ortopédica e hemodinâmica em Arcoverde e Serra Talhada, fizemos um centro de imagens em Afogados da Ingazeira e no Dom Moura, em Garanhuns. Aqui no Recife inauguramos um bloco de especialidades no Agamenon Magalhães que devia ter sido feito há 10 anos. Construímos mais 52 leitos no Barão de Lucena, a Reforma do Hospital da Restauração já é uma realidade e o Hospital Alfa é hoje um hospital dedicado ao estado e está servindo de retaguarda à Restauração.

Blogdellas – A população reclama muito da falta de médicos.

Raquel Lyra- Já contratamos 4 mil novos profissionais na área da saúde, estamos elaborando projetos de novos hospitais e de maternidades no interior, em parceria com o Governo Federal. Cuidamos também da manutenção dos hospitais que tinham equipamentos defasados por mais de 10 anos. Então, sobre a saúde, o povo ainda sofre muito mas é importante dizer que não é fruto de dois anos. O sucateamento da nossa rede pública é fruto do descaso dos últimos anos. Mas este jogo está virando. A gente está conseguindo chegar a cada hospital e as especialidades elevamos de 20% para 100% de sua capacidade.

Dá para governar sem os políticos?



Blogdellas – Governadora, Pernambuco nunca enfrentou uma administração tão afastada da classe política e voltada para os técnicos. Sua administração foi assim em Caruaru e deu certo. Você acha que esse é o modelo ideal para Pernambuco?

Raquel Lyra – Olha eu disse aqui no início da entrevista que a gente faz política de um, jeito diferente. A gente busca trazer todo mundo para perto. Agora, a gente tem. uma excelente relação com a Assembléia Legislativa. Repare que todos os projetos de lei foram aprovados. Tem tensionamento mas a maioria está ali dedicado ao trabalho para poder chegar aos municípios pernambucanos. Não vejo alí ninguém que não queira que isso aconteça, salvo algumas posturas isoladas. Eu aposto na força do trabalho e da união e para isso a gente tem a classe política com a gente. Os prefeitos estão com a gente, fizemos a redistribuição do ICMS, teve prefeito que este ano mais do que dobrou o que recebia no ano passado. A gente permitiu que eles fechassem as contas. Há mais de 10 anos não se tinha isso. Nós temos um blocão na Alepe, tem gente ocupando cargo no Governo. Talvez eu não faça a política tradicional mas estamos conseguindo juntar gente.

Blogdellas – Vai continuar assim ou pretendes abrir mais espaço no Governo para os partidos?

Raquel Lyra – O PSD está aqui, o PP está aqui, o PV está aqui, o PT está aqui. O Podemos está aqui. Então eu não entendo como é que os partidos não estão com eles. Esses partidos estão presentes no Governo e estão conosco na Assembléia. Como estão com a gente os 126 prefeitos que a gente elegeu.

Cofres cheios e a parceria com Lula



Blogdellas – Pernambuco é um estado pobre e sem muitos recursos para investimento. A senhora ficou dois anos governando pra dentro e juntando dinheiro. Agora fica claro que há dinheiro em caixa para as obras que estão sendo tocadas. Você não acha que esses dois anos trabalhando mais para dentro do Governo sem incluir a classe política, é o responsável também pelos índices de aprovação da administração que não são bons?

Raquel Lyra- Primeiro preciso te dizer que eu não consigo fazer nada sem ter dinheiro para fazer. O que houve no passado foi a propagação de investimentos quando não existiam recursos para bancar o prometido. Nem existia orçamento para isso. Eu tenho o compromisso de mudar Pernambuco e fazê-lo voltar á liderança do Nordeste. Eu tinha que buscar dinheiro para fazer investimento. Porque no mais é discurso e propaganda de televisão. Eu não faço governo desse jeito. A gente faz governo transformando de verdade a vida das pessoas.

Blogdellas – Em que o presidente Lula tem ajudado nesse aspecto?

Raquel Lyra – Eu já fui 62 vezes a Brasília. Pernambuco passou muito tempo sem ter relação com o Governo Federal. A gente restabeleceu isso. Não só com o presidente Lula mas com, todos os ministros que têm relação de muita reciprocidade com a gente. Temos um time técnico de alta qualidade, capaz de buscar recursos, de destravar obras, retomar obras paralisadas. A gente conseguiu repactuar com o Governo Federal em estradas, água, saúde e vamos mais adiante. Batemos recorde de captação de empréstimo. Ano passado fomos o estado que mais captou recursos na Caixa Econômica. Aqui tem uma governadora que é perseverante. Não descanso enquanto não atinjo o objetivo. Temos condições de chegar aos R$ 16 bilhões de investimento. Este ano fechamos com 7% de investimento sobre a Receita Corrente Líquida. Este ano vamos para mais de 10%. Isso não acontece em Pernambuco há pelo menos 10 anos.

A chapa “Luquel “vai ser renovada?



Blogdellas – A senhora fala de vez enquando há 10 anos que o estado teria ficado paralisado.

Raquel Lyra – O que parece é que a gente teve um lapso temporal gigante, em que houve uma paralisia, e que agora a gente começa a garantir que as coisas aconteçam. E eu fui eleita para isso. E a gente faz política trazendo as pessoas para este movimento.

Blogdellas- Governadora, a sua campanha foi muito badalada em torno da chapa Luquel, em que a maioria dos eleitores votaram em Raquel governadora e Lula presidente. Eu gostaria de saber se em 2026 a senhora pretende, caso Lula seja candidato, voltar a essa chapa?

Raquel Lyra – O que eu disse era que, independente de quem fosse o Presidente da República eu iria estar com ele na primeira semana de governo. Com nove dias do nosso governo eu estava com o presidente Lula. E a gente vem trabalhando em parceria. Eu sou muito grata, não só ao presidente como a todos os ministros e a gente tem conseguido trazer recursos para cá. E isso é fruto não só da capacidade técnica mas, sobretudo, de decisão política. O presidente tem feito isso. Mas só em 2026 a gente discute 2026.

Polarização com João Campos



Blogdellas- A gente tem hoje em Pernambuco uma governadora que vai se candidatar à reeleição e um prefeito do Recife que está candidato. Diante disso, da polarização que está sendo criada e do fato do prefeito estar incorporando partidos à sua administração, a sra está na disputa também para incorporar outros partidos, como faz João Campos?

Raquel Lyra – Como eu disse, fui convocada pelo povo de Pernambuco para trabalhar e deixar minha contribuição para o estado. Acordando de manhã bem cedo, dormindo tarde, juntando gente, criando projetos, buscando recursos e realizando. Hoje sou candidata a ser a melhor governadora que Pernambuco puder ter. O mais, aqueles que estão trabalhando e falando em 26, é que não tem o compromisso de fazer, ou teve a oportunidade de fazer e não fez. Se eu trabalhasse em torno de uma próxima eleição não estaria construindo creche, melhorando o sistema penitenciário, indo fundo na questão do saneamento e abastecimento de água. Podia fazer o0bras mais simples que, a olhos nus, poderiam ser vistas de maneira mais rápida. O que eu posso garantir é que eu vou continuar trabalhando muito.

Cada vez mais distante do PSDB



Blogdellas – Comenta-se muito , não só aqui mas em Brasília que a senhora vai mudar de partido, que vai sair do PSDB e que, possivelmente, vai para um partido da base de Lula. Quando a senhora vai tomar essa decisão?

Raquel Lyra – Eu sempre disse que serei porta-voz de mim mesma e que, quando tomar decisão farei eu mesma essa comunicação. Tenho uma postura crítica em relação ao PSDB por algumas razões. O partido foi ficando pequeno só olhando para o passado. E, também, uma postura crítica em relação a ser oposição sistemática ao presidente. A gente vive um momento no Brasil em quem é preciso construir consensos. Coloco isso até em razão do partido nunca ter tomado em relação ao governo Bolsonaro. E por que o fazê-lo em relação ao presidente Lula?

Partidos divididos entre Estado e PCR



Blogdellas – Temos hoje em Pernambuco, o que é inusitado, vários partidos que estão com um pé na Prefeitura e outro no Governo do Estado. Como é que a senhora vai desatar esse nó ?

Raquel Lyra – Estou trabalhando e tem partidos que fazem parte da base do Governo e vão continuar fazendo. É claro que é importante ter aliados presentes junto da gente e todo dia a gente trabalha sobre isso, em relação ao nosso governo. Não em relação ao que vai acontecer em 2026 que será o resultado, consequência, no meu caso, do que nós estamos fazendo na gestão.

Blogdellas – A senhora acha que o PSB de Pernambuco errou ao ter um bom relacionamento com Bolsonaro, isso considerando os interesses do estado?

Raquel Lyra – Eu acho que um governo de Estado não pode cortar relações com o Governo Federal nem com governo municipal. Eu fui prefeita com três presidentes diferentes ae consegui recursos de todos eles. Então, Pernambuco deveria ter feito da mesma forma. Buscar recursos porque nós somos um estado federado onde os recursos estão prioritariamente com o Governo Federal. A gente tem um passivo histórico de infraestrutura. Os recursos federais fizeram falta em Pernambuco.

A proposta de dois palanques para Lula



Blogdellas – Fala-se que Lula poderá ter dois palanques em Pernambuco em 2026. Está disposta a dividir um desses palanques com ele?

Raquel Lyra – 26 em 26. Torço que o presidente tenha saúde para concluir seu mandato.

Blogdellas – Deputados do PSB têm, dito na Alepe, que quase todas as obras que a senhora está tocando no estado foram licitadas pelo ex-governador Paulo Câmara.

Raquel Lyra – Os fatos falam por si só. Não preciso prestar contas nesse sentido. Estamos com mais de R$ 3 bilhões em licitação. Isso de investimento direto, fora as empresas e as indiretas e que a gente está investindo no Porto de Suape, no Porto do Recife e o que a ADEPE está conseguindo fazer de investimento em mercados públicos e distritos industriais. As entregas que a gente faz têm a ver com essa capacidade de trabalho.

Blogdellas – Quantas obras estão paradas em Pernambuco. A senhora pretende concluí-las?

Raquel Lyra – Estamos caminhando com muitas delas. O Canal do Fragoso é uma delas. Entregamos o residencial Jurema e vários outros. A BR-104 estava paralisada e já conseguimos entregar 8 quilômetros de obra duplicada. Vamos avançar para fazer a variante de Toritama. A Adutora do Agreste estava em ritmo muito lento e toma mais fôlego agora. Não conseguimos investir na 232 por conta de um imbróglio da época da obra. Conseguimos separar uma coisa da outra. Investimos mais de R$ 170 milhões na triplicação da 232. Lançamos o Arco Metropolitano. As barragens da Mata Sul, com exceção de Serro Azul, estavam todas paralisadas.

Primeiro trecho do Arco Metropolitano pronto em 2026



Blogdellas – Já tem recursos para o primeiro trecho do Arco Metropolitano?

Raquel Lyra – Lançamos o edital da obra no primeiro trecho de Moreno até a BR-101, no destino ao Cabo de Santo Agostinho. Essa obra custará R$ 750 milhões, será paga com o dinheiro de Pernambuco e já temos ele em caixa. Vamos tocar a obra, fazendo medição e pagando. A gente já conseguiu ter muito mais credibilidade com os fornecedores do estado, com quem faz obras pois eles costumavam não receber ou não receber no tempo certo, paralisando as obras. Por conta disso temos conseguido reduzir entre 20 a 30% do valor estimado para essas obras porque pagamos em dia. Espero entregar esse primeiro trecho do arco até o final de 2026.

Blogdellas – O PSB tem dito que a senhora não encontrou o déficit que propagou no estado pois, se fosse verdade, não estaria fazendo obras.

Raquel Lyra – Tanto tinha déficit que perdemos que o estado perdeu capacidade de pagamento, a Capag, que teve reflexos em 2024 quando o estado ficou sem conseguir empréstimos com o aval do Governo Federal e juros mais baixos. Tivemos que entrar no Programa de Equilíbrio Fiscal para recuperar a Capag e com isso estamos encaminhando um pedido de empréstimo de R$ 2,2 bi. Muita coisa foi lançada em 2022 sem lastro orçamentário e financeiro Fizemos a travessia para 2023 na ponta do lápis diante de um déficit de R$ 7 bilhões. Não fazemos exercício de retórica. Trabalhamos com os fatos e esses são os fatos.

Pernambuco e a liderança no Nordeste



Blogdellas – A senhora acha que vai mesmo conseguir levar Pernambuco a ser líder do Nordeste, condição que o estado já teve no passado?

Raquel Lyra – Já estamos caminhando nesse sentido. Fechamos o último trimestre com o maior crescimento do estado na série histórica com 4,9% de crescimento do PIB, ultrapassando a média de crescimento do Brasil e provavelmente a média do Nordeste. Perdemos tempo quando estávamos patinando, andando de lado. Alagoas dobrou seu PIB em 10 anos e a Paraíba esse ano é o estado cujo PIB mais cresce no país. Com, os investimentos projetados não tenho dúvida de que retomaremos nosso lugar.

Blogdellas – Quando Jarbas assumiu o governo tanto na Prefeitura quanto como governador ele falou em recuperar a autoestima do pernambucano e conseguiu seguidas vezes reconhecido como o melhor do Brasil. Este é também o seu caminho?

Raquel Lyra – Não tenho dúvida que o povo de Pernambuco já consegue compreender o que está acontecendo e está mais feliz. Eu não estou dizendo que está tudo resolvido não. Muito pelo contrário, temos um estado empobrecido que paralisou um tempo e precisa retomar a sua capacidade de investimento. Estamos de pé, o estado está de pé e vamos com tinuar trabalhando, buscando dinheiro, parceria, ser criativo, sair do discurso e colocar os pés no chão. O Globo Rural, no último domingo, mostrou que Pernambuco é o estado com maior bacia leiteira do Brasil. Isso se deu porque criamos uma política tributária para o leite e o queijo que estás dando resultados de ponta a ponta.

“Já tem gente do PT no Governo”



Blogdellas – Governadora, a senhora pensa em trazer o PT para o Governo?

Raquel Lyra – Já tem gente do PT no governo.

Blogdellas – Mas o diretor do pro-rural que é do PT precisou se licenciar do partido para assumir porque não há decisão tomada de apoio.

Raquel Lyra- Veja, temos um relacionamento muito tranquilo com o PT na Assembléia e temos debatido projetos com o partido. Temos contado com o apoio da bancada do PT e de vários outros partidos para aprovar nossos projetos. Os prefeito que estão na base do PT contaram com a minha ajuda, com a ajuda do Governo. Você vê os investimentos que têm sido feitos em Serra Talhada, cuja prefeita é do PT. Fizemos a PE-300 em Águas Belas e estamos fazendo a estrada de Tabira onde quem ganhou foi um prefeito do PT.