Governo de Pernambuco vai realizar rodada de escutas populares entre março e abril

O Governo do Estado de Pernambuco inicia 2025 buscando consolidar o diálogo com o governo federal, os municipais, os parlamentares e a população.

A gestão anunciou que, este ano, o programa Ouvir para Mudar será reeditado e voltará com uma segunda rodada de escutas populares entre os meses de março e abril. A iniciativa promove ciclos de seminários regionais para definir políticas públicas desenvolvidas em Pernambuco e acompanhar ações realizadas em todo o estado.

Durante as escutas, o governo do estado deve prestar contas do que foi realizado e atualizar as demandas de todas as regiões.

Em 2023, o Ouvir para Mudar contou com a participação da população do Litoral ao Sertão na construção do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027. Os seminários foram realizados nas 12 Regiões de Desenvolvimento do Estado e contabilizaram cerca de 15 mil participações e 1.968 propostas da população.

Na plataforma digital, foram registrados mais de 14 mil participantes e quase 900 propostas em todas as áreas de atuação do poder público.

“Não há como compreender as demandas mais urgentes da população sem ouvi-la. Esse é o objetivo do Ouvir para Mudar: dar voz aos pernambucanos e às pernambucanas em cada canto do Estado. Assim, nós teremos condições de colocar as reais necessidades da população como prioridades nas nossas leis orçamentárias”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Diálogo com governos

Em diálogo com as gestões dos municípios pernambucanos, o Governo de Pernambuco anunciou a instalação de 52 novas creches em 43 cidades do estado. Novas reuniões de trabalho serão realizadas ainda em janeiro para alinhar parcerias em áreas estratégicas como educação, infraestrutura, habitação, saúde, segurança, assistência social e acesso à água.

Já a articulação nacional resultou na inclusão de obras importantes para o Estado no PAC Seleções, como a conclusão dos corredores de ônibus do sistema BRT Norte-Sul e Leste-Oeste, na Região Metropolitana do Recife (RMR) - que interligam o Recife a Camaragibe e Igarassu -, e o trecho Suape-Salgueiro da Transnordestina no PAC 3.