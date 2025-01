João Campos e Victor Marques convidam Vinícius Castello para cargo no Recife; petista se diz "honrado e lisonjeado" e deve aceitar convite

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ex-vereador e candidato à prefeitura de Olinda em 2024, Vinícius Castello (PT), foi convidado pelo prefeito do Recife João Campos (PSB) e pelo vice-prefeito Victor Marques (PCdoB) para ocupar um cargo na gestão municipal. Em entrevista ao Jornal do Commercio, nesta segunda-feira (6), o petista se disse “honrado” e “lisonjeado” com o convite e afirmou que deve aceitar a proposta.

Vinícius deverá ocupar a secretaria-executiva de Infraestrutura, trabalhando diretamente com Victor Marques, que comanda a pasta. O petista afirmou que sua chegada ao cargo representa um “espaço estratégico” dentro do que se predispõe a exercer na política, enfatizando o fato de poder fazer parte de uma “gestão que tem uma eficiência muito importante” no Recife.

“É um espaço que é muito estratégico enquanto articulação política e de articulação, diante, evidentemente, do que eu me predisponho a exercer em território, nas periferias, em entregas, em experiência de gestão, em uma gestão que tem uma eficiência muito importante, e para poder lidar com áreas, inclusive, que sempre foi minha preocupação, desde cidadão, mas também me tornando vereador e também discutindo enquanto candidato”, afirmou.

No cargo, Vinícius terá a missão de acompanhar as áreas limítrofes do município, para viabilizar obras da gestão nessas regiões, bem como estar em contato com os demais municípios que fazem divisa com o Recife, para acompanhar projetos e obras.

Vinícius enfatizou a oportunidade e o desafio de poder atuar nestas áreas, destacando que são regiões que “sempre geraram problemas históricos”, citando como exemplo áreas de morro e encostas entre Jaboatão dos Guararapes e Recife, onde não é possível delimitar localizações exatas, inviabilizando obras mais robustas, também trazendo Olinda, município onde teve intensa atuação política, como exemplo.

“Por exemplo, em muitas áreas entre Jaboatão e Recife, que são áreas de morro e de encostas, que mesmo tendo a delimitação de qual é o local, há muitos problemas em relação à localização que impedem grandes obras acontecerem nessas áreas. Assim acontece com Olinda também, enquanto responsabilidade da própria gestão e de como isso pode vir enquanto um projeto integrado de interesse de resolver a vida das pessoas que mais precisam, que estão nessas áreas e que acaba ocasionando a ausência de uma política que só precisa vir com uma relação integrada”, disse.

“Então eu acredito que interferir diretamente em uma pasta, que vai ter um orçamento robusto, acho que mais de 70% de orçamento está ligado diretamente a pasta de infraestrutura, em um local ali de destaque, atuando com o Victor, que é vice-prefeito, mas também conseguindo estar em território, eu acho que é um caminho muito pertinente para poder galgar resoluções para a sociedade. Servir e, evidentemente, de atuar enquanto gestão. Então, eu acredito que é um caminho natural mesmo”, complementou.

Convite de João e Victor e efeito da campanha em Olinda

Vinícius reforçou ter ficado “honrado” e “lisonjeado” com o convite feito por João e Victor, destacando a presença direta dos dois na campanha, durante a disputa do segundo turno em Olinda, nas eleições municipais de 2024. De acordo com o petista, mesmo com a derrota nas urnas, o resultado obtido pavimentou o caminho para o convite para ocupar um cargo na gestão recifense.

“Eu fico muito honrado, inclusive, e lisonjeado, porque eles tiveram uma participação muito potente na disputa, onde a gente teve mais de 105 mil votos aqui na cidade de Olinda e isso consolidou um projeto de cidade, de renovação, de mudança, a ponto de me chamarem para um espaço, que não é só de indicação política, é um espaço técnico. Inclusive, (a secretaria-executiva de Infraestrutura) está diretamente ligada a grandes obras estruturantes da cidade, mas que, como eu disse, dialogará com a Região Metropolitana toda. Projetos como o PAC, por exemplo, de conseguir fazer grandes articulações de diálogos a respeito de como essas problemáticas podem se tornar soluções”, afirmou.

Candidato à prefeitura de Olinda, Vinicius Castello (PT), ao lado de João Campos (PSB), Prefeito do Recife - Gabriel Ferreira/JC Imagem

Ainda segundo o ex-vereador olindense, a chegada à secretaria-executiva de Infraestrutura do Recife, para tratar de áreas limítrofes, se tornou viável pela “experiência” e “vivência”, destacando que já transitou em toda a RMR. Vinícius também falou que outros convites foram feitos, mas reforçou a confiança na proposta feita pela gestão municipal recifense.

“Eu acho que é um caminho que dá para poder tocar pela experiência e pela vivência também, sendo uma pessoa que é de Olinda, mas que sempre transitou em toda a região metropolitana, por viver Pernambuco em si. Então, é um convite que me foi feito, existiam outras possibilidades, mas eu acredito que politicamente é um caminho muito efetivo para o que me predisponho a atuar politicamente”, acrescentou.

Diálogo com prefeitos de oposição

Com a responsabilidade de atuar em áreas de divisa do Recife com outros municípios, Vinícius também terá a missão política de dialogar com os prefeitos das cidades limítrofes, como é o caso de Olinda, agora governada por Mirella Almeida (PSD), adversária de Vinícius no pleito de 2024.

O petista destacou ser conhecido pela “capacidade de dialogar” e afirmou que espera ter o diálogo aberto com Mirella, quando for necessário para tratar de questões referentes às duas cidades. Vinícius enfatizou que “a campanha já passou” e que não terá “pequenez” de se omitir do diálogo.

“Eu sempre fui uma pessoa conhecida politicamente, internamente e externamente por ter a capacidade de dialogar”, afirmou.

“Eu acho que a campanha já passou. Ela (Mirella), evidentemente, vai estar exercendo o seu mandato como prefeita e no que me couber, eu vou estar sempre visando a população como responsável pelas minhas ações políticas, então eu não tenho qualquer tipo de pequenez de me omitir a dialogar quando o objetivo, sim, for beneficiar as pessoas que mais precisam e que precisam de pessoas que tenham os mesmos objetivos”, complementou.

Vinícius enfatizou que um eventual diálogo com Mirella não significa alinhamento político e reforçou sua discordância com as últimas gestões, mas ressaltando um desejo de que a nova prefeita de Olinda exerça um “mandato comprometido e efetivo” no município.

“Isso não significa que a gente vai estar no mesmo campo, ou alinhado politicamente, mas significa que o diálogo, quando vem pra poder beneficiar a população, precisa ter a maturidade de se sobressair a qualquer tipo de disputa, porque é hora de olhar para as pessoas. Desejar um mau mandato para ela ou me omitir de dialogar quando o povo pode ser beneficiado, acho que não faz parte da minha percepção política. Porque o que eu desejo, na verdade, é que ela exerça um mandato comprometido e efetivo para a população, porque se isso acontecer, eu vou estar sendo contemplado quanto cidadão, porque Olinda carece de muitas mudanças significativas. Ela representa a continuidade de uma gestão que eu não consigo enxergar as respostas dessas mudanças”, afirmou.

Novo nome para o PT na gestão municipal

Com a chegada de Vinícius à gestão recifense, após convite direto do prefeito João Campos e do vice-prefeito Victor Marques, o PT agora soma três nomes no primeiro escalão do secretariado municipal. No entanto, apenas dois nomes atenderam indicação do partido: Felipe Cury (secretário de Habitação) e Oscar Paes Barreto (secretário de Meio Ambiente), ambos ligados ao grupo político da senadora Teresa Leitão.