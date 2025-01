Abraço pela democracia, cerimônia com autoridades: confira como será o evento que marcará dois anos do 8/1

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

*Com informações da agência gov

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai realizar, nesta quarta-feira (8), uma série de eventos para lembrar os dois anos dos ataques do dia 8 de janeiro, na capital brasileira.

De acordo com a presidência da república, os atos na Praça dos Três Poderes será dividido em quatro etapas:

Entrega de obras restauradas; A revelação da tela "As mulatas" de Di Cavalcanti; Cerimônia com autoridades; "Abraço simbólico" pela democracia.

Cronograma do evento em Brasília

Os atos terão inicio às 9h30min no Palácio do Planalto e deve acabar após o meio-dia.

Entrega de obras de arte - 9h30min

Revelação da tela "As mulatas" - 10h30min

Cerimônia com autoridades - 11h

"Abraço da democracia" - 12h30min

Entrega das obras de arte

O primeiro compromisso dos atos em Brasília será a entrega de obras restauradas, após serem danificadas na invasão do dia 8 de janeiro.

Segundo o governo federal, o processo de restauração iniciou-se no dia 2 de janeiro de 2024. Ao todo, 20 obras foram restauradas com auxílio de 50 profissionais, dentre eles, 12 professores da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e dois da Universidade de Brasília (UnB), 14 alunos de graduação da UFPel, três da UnB e quatro técnicos.

Todo o processo aconteceu por meio de uma parceria entre a Diretoria Curatorial dos Palácios Presidenciais, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

De acordo com a presidência, foram 1.760 horas trabalhadas no laboratório. Um dos objetos, o relógio do Século 17, o Balthasar Martinot Boulle, danificado durante os ataques, foi recuperado na Suíça sem custo para o governo brasileiro.

Confira lista das obras restauradas

Relógio de Balthazar Martinot, de Dom João VI;

Escultura em bronze “O Flautista”, de Bruno Giorgi;

Escultura em madeira “Galhos e Sombras”, de Frans Krajcberg;

Escultura Vênus Apocalíptica, de Marta Minujín;

Quadro com a pintura Casarios, de Dario Mecatti;

Quadro com a pintura Cena de Café, de Clóvis Graciano;

Ânfora italiana em cerâmica esmaltada;

Quadro com pintura do retrato de Duque de Caxias, de Oswaldo Teixeira;

Quadro com a pintura Fachada Colonial Rosa com Toalha;

Quadro com a pintura Paisagem, de Armando Viana;

Cindo pinturas de Glênio Bianchetti;

Quadro com a pintura Matriz e Grade no primeiro plano, de Ivan Marquetti;

Quadro Rosas e Brancos Suspensos, de José Paulo Moreira da Fonseca;

Tela Cotstwold Town, de John Piper;

Tela de Grauben do Monte Lima;

Tela Bird, de Martin Bradley.

"As mulatas", de Di Cavalcanti, rasgada após ataque. Obra é a principal peça do Salão Nobre do Palácio do Planalto - REPRODUÇÃO

Cerimônia com as autoridades

A cerimônia com as autoridades vai acontecer no Salão Nobre do Palácio do Planalto.

Lula convidou os chefes dos três poderes. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), por exemplo, não confirmou presença. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), está em viagem ao exterior e vai ser representado pelo primeiro vice-presidente da Casa, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), informou que não comparecerá ao ato. Já o ministro Edson Fachin, vice-presidente da Corte, o representará.

Os comandantes das Forças Armadas, general Tomás Paiva, do Exército, brigadeiro Marcelo Damasceno, da Aeronáutica, e o almirante Marcos Olsen, da Marinha, informaram que estarão presentes na cerimônia.

Alguns integrantes do Ministério da Cultura, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e embaixada da Suíça, além de representantes de movimentos sociais, também devem participar da homenagem.

"Abraço pela democracia"

No último ato do evento, o presidente Lula descerá a rampa do Planalto acompanhado de autoridades para participar do “Abraço da Democracia”.