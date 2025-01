Janja lança olhar de reprovação após fala machista de Lula durante ato em defesa da democracia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em fala improvisada, Lula se autodenominou "amante da democracia". Trecho do discurso foi reprovado pela primeira-dama, que fez um "não" com a cabeça

Com informações de agências

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez uma declaração machista nesta quarta-feira (8) que desagradou a primeira-dama Janja da Silva, em evento sobre o 8 de janeiro.

Em discurso durante a cerimônia, Lula se autodenominou "amante da democracia". "Na maioria das vezes, os amantes são mais apaixonados pelo amante do que pelas mulheres", declarou, em fala improvisada.

Pessoas que estavam no local disseram que a declaração foi reprovada por Janja, que lançou um olhar de indignação e balançou a cabeça em sinal de negação.

"É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido. Eu sou um amante da democracia, porque na maioria das vezes, os amantes são mais apaixonados pelo amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela" Lula

Apesar da reação da primeira-dama no momento da declaração, não houve mal-estar depois do discurso, e Lula e Janja desceram a rampa em direção à praça dos Três Poderes de mãos dadas para um "abraço à democracia".

Esta foi a primeira aparição de destaque de Lula após a cirurgia na cabeça em 10 de dezembro, devido a uma hemorragia intracraniana.

Lula faz declaração polêmica sobre ser "amante da democracia" e gera desconforto em Janja



A declaração causou desconforto no público e desaprovação da primeira-dama, Rosângela Silva, Janja. Ela foi vista lançando um olhar de reprovação e fazendo um gesto de "não" com a cabeça.



Durante a fala, o presidente disse: "Somente em um processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que sou um amante da democracia. Não sou nem marido, sou um amante da democracia, porque, na maioria das vezes, os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela.”



Após o incidente, Lula tentou contornar a situação mudando rapidamente de assunto, passando a falar sobre sua trajetória sindical.



(IMAGEM: Reprodução/ GOV)

#im #Lula #política

" />

Ato em defesa da democracia

Dois anos após o ataque às sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário em Brasília, Lula liderou evento em defesa da democracia nesta quarta.

A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto e marcou a entrega de 21 obras restauradas após a devastação causada por apoiadores de Jair Bolsonaro, o qual é investigado por tentativa de golpe de Estado.

Na abertura do evento, Janja disse que a invasão dos edifícios estatais foi "um alerta de que a democracia deve ser defendida diariamente, não importa o esforço".

Em 8 de janeiro de 2023, os milhares de bolsonaristas atacaram as sedes do poder por insatisfação com a vitória de Lula. Das pessoas detidas após o episódio, 371 foram condenadas, de acordo com dados oficiais publicados na terça-feira. Delas, 179 receberam penas de 14 anos ou mais de prisão.

O Ministério Público deve decidir se acusa Bolsonaro pelos "crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado e organização criminosa", depois de a polícia ter determinado que ele tinha "plena consciência e participação ativa" em um frustrado plano para impedir a posse de Lula.