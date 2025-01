Mirella Almeida anuncia metas para primeiros 100 dias de gestão como prefeita de Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeita de Olinda divulgou plano de ações prioritárias para o período, incluindo o planejamento do Carnaval, início do ano letivo e Operação Inverno

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), apresentou, nesta quarta-feira (8), as ações prioritárias para os primeiros 100 dias de sua administração. Entre os destaques estão iniciativas voltadas para a Operação Inverno, o início do ano letivo e o planejamento do Carnaval.

De acordo com o plano de ação para os primeiros 100 dias, a gestão olindense também prevê a priorização de serviços essenciais, como a intensificação da limpeza urbana, com operações abrangendo todos os bairros e reforço na coleta domiciliar. Além disso, estão previstas medidas para agilizar o atendimento em postos de saúde e unidades de pronto atendimento, bem como a distribuição de medicamentos.

Outro ponto destacado foi a continuidade das obras de requalificação da orla, que se encontram na primeira etapa. As intervenções incluem a instalação de um novo piso, rampas com acessibilidade, novos banheiros públicos, um parque infantil adaptado para crianças com deficiência, paisagismo e reforma de quiosques.

A prefeita também anunciou a assinatura de ordens de serviço para o recapeamento de grandes corredores viários e o revestimento de encostas, com o objetivo de ampliar a segurança e melhorar a infraestrutura urbana.