Severino Andrade é nomeado controlador-geral do Recife

Nomeação foi publicada no Diário Oficial do Recife, nesta quarta-feira (8), marcando o último nome anunciado para o secretariado municipal

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), nomeou Severino Andrade como o novo controlador-geral do município. A nomeação foi publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira (8). O cargo é estratégico dentro da administração municipal, sendo responsável por supervisionar a aplicação dos recursos públicos e assegurar a transparência e a eficiência na gestão.

Severino assume o cargo em substituição a Ricardo Dantas, que foi nomeado secretário de Finanças do Recife. A Controladoria-Geral do Município é responsável por fiscalizar e auditar as ações da gestão pública, garantindo que recursos sejam aplicados de forma correta e transparente. Além disso, o órgão é responsável por implementar práticas de governança e promover integridade administrativa.

Ao anunciar a nomeação nas redes sociais, o prefeito João Campos destacou a trajetória e as qualificações de Severino.

"Severino Andrade chega para somar à nossa equipe, trazendo sua experiência e compromisso com a gestão pública eficiente. [...] Sua atuação será fundamental para fortalecermos ainda mais o controle e a transparência das contas públicas do Recife", disse.

Severino Andrade é formado em Administração e possui pós-graduação em Gestão Pública. Ele faz parte da carreira de Gestor Governamental com especialidade em Planejamento, Orçamento e Gestão pela Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco. Ao longo de mais de 20 anos de experiência no setor público, desempenhou funções em diversas áreas, como Educação, Saúde e Defesa Social.

Entre os cargos ocupados por Severino, destacam-se a atuação como Secretário Executivo de Gestão por Resultados na Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco, Secretário Executivo de Planejamento e Coordenação na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e como Secretário Executivo de Projetos, Tecnologia e Inovação na Secretaria de Educação do Recife.