Câmara do Recife instala comissões de Legislação, Finanças e Redação para próximo biênio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Câmara de Vereadores do Recife instituiu, nesta quinta-feira (9), a composição de três comissões permanentes do Legislativo municipal, incluindo dois dos colegiados mais importantes: o de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento.



A lista com os nomes dos integrantes foi determinada pelo presidente da Casa, vereador Romerinho Jatobá (PSB), mediante escolha dos líderes das respectivas bancadas, como manda o regimento da Casa. A relação foi publicada no Diário Oficial do Legislativo desta quinta.

Também nesta quinta, os membros das comissões realizaram reuniões no período da manhã para escolher o presidente e o vice-presidente de cada grupo.

A presidência da comissão de Legislação e Justiça, que analisa se os projetos em tramitação no Legislativo são constitucionais, ficou com Rinaldo Junior (PSB), que também é líder do partido no Legislativo. Samuel Salazar (MDB) ficou com a vice-presidência.

O colegiado também terá Carlos Muniz (PSB), Gilson Machado Filho (PL) e Gilberto Alves (PRD) como membros titulares e Liana Cirne (PT) e Rodrigo Coutinho (Republicanos), na suplência.

"É com grande honra que assumo a presidência da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal do Recife. Este é um passo significativo para fortalecer nosso compromisso com a justiça e a legalidade em nossa cidade. Presidir uma comissão tão importante nos permite aprofundar o debate legislativo e garantir que as leis atendam as necessidades da população recifense. Juntos, vamos trabalhar por um Recife mais justo e igualitário", disse Rinaldo Junior.

Composição da comissão de Finanças e Orçamento da Câmara do Recife - Carlos Lima/ CMR

Já a comissão de Finanças e Orçamento, que avalia projetos com impactos nas contas do Recife, ficou com Samuel Salazar (MDB) como presidente e Hélio Guabiraba (PSB), como vice-presidente.

Chico Kiko (PSB), Osmar Ricardo (PT) e Fred Ferreira (PL) serão membros titulares, enquanto Felipe Francismar (PSB), Flávia de Nadegi (PV) e Wilton Brito (PSB).

"Tive a honra de ter meu nome indicado pelo presidente da Câmara, vereador Romerinho Jatobá (PSB), para continuar liderando este importante espaço. Agradeço imensamente a ele e a todos os colegas vereadores que compõem a comissão, e que, por unanimidade, confiaram em mim para dar continuidade ao trabalho iniciado na legislatura passada. Esses espaços são fundamentais para o funcionamento da Câmara e para assegurar que políticas públicas de qualidade sejam implementadas”, afirmou Samuel Salazar.

Já a comissão de Redação ficou com Fred Ferreira (PL) e Felipe Francismar (PSB) na presidência e vice-presidência, respectivamente. Wilton Brito (PSB), Tadeu Calheiros (MDB) e Alcides Teixeira Neto (Avante) serão membros efetivos.

"Tenho a missão de garantir que todos os projetos de lei e demais proposições tramitem de forma clara, objetiva e em conformidade com as normas legais", declarou Felipe Francismar.