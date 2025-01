Vereadores do PSOL articulam projetos municipais pelo fim da escala 6x1

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No Recife, a vereadora Jô Cavalcanti apresentará projeto de lei nesta sexta-feira (10), pedindo fim da escala 6x1 em contratos da Prefeitura do Recife

Em ação coordenada pelo país, vereadores do PSOL estão apresentando projetos de lei sobre o fim da escala 6x1. No Recife, a vereadora Jô Cavalcanti apresentará PL pedindo mudança nas jornadas de trabalho nos contratos da Prefeitura do Recife.

O projeto pede a redução da jornada de trabalho nos contratos administrativos, convênios, licitações, contratações administrativas e contratos temporários da Prefeitura do Recife, contemplando contratos de obras, serviços e parcerias públicas que envolvam transferência de recursos do município. De acordo com a vereadora, a jornada de 6x1 é “desumana”.

“A jornada 6x1 é desumana porque tira dos trabalhadores e das trabalhadoras o tempo de estar com a família, de cuidar da saúde, da casa, de ter descanso e lazer e da convivência em comunidade. Lutar contra esse formato de trabalho, contra essa exploração, é lutar pelo direito de viver uma vida mais digna. E esse é um compromisso nosso com o povo trabalhador da nossa cidade”, disse.

A apresentação do projeto de lei no Recife é parte de uma ação coordenada entre vereadores do PSOL. Nesta quinta-feira (9), Amanda Paschoal e Rick Azevedo, vereadores do PSOL em São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente, protocolaram projetos com o mesmo teor nos dois municípios.

Os projetos, elaborados em conjunto com o movimento Vida Além do Trabalho (VAT), somam à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) pelo fim da Escala 6x1, de autoria da deputada federal Erika Hilton, líder do PSOL na Câmara dos Deputados, em tramitação no legislativo federal.

Erika, por sua vez, afirmou que o projeto de Jô é “fundamental”, além de enfatizar que Recife pode ser “vanguarda” ao pautar o fim da escala 6x1.

"Considero fundamental que nossa vereadora Jô Cavalcanti também paute o fim da escala 6x1 para os contratos, serviços e órgãos da prefeitura do Recife. A luta contra a exploração une trabalhadores e a sociedade como um todo, para além de partidos e espectros políticos. Recife pode dar sua contribuição e ser vanguarda desse processo, desde a ponta, desde o chão da cidade, onde vivem os trabalhadores brasileiros”, afirmou.