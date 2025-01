Prefeitos de Jaboatão e Olinda se unem em busca de articulação metropolitana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os prefeitos de Jaboatão, Mano Medeiros, e de Olinda, Mirella Almeida, se reuniram durante almoço em restaurante do Recife nesta quinta-feira com o objetivo de discutir uma articulação dos prefeitos metropolitanos para implementação de uma agenda comum que possa ser tocada de forma colegiada.

Eles levantaram diversas pautas que entendem como primordiais neste sentido como o transporte coletivo, engorda das praias, saúde, tratamento de encostas, problemas nas áreas limítrofes e a solução, que já está sendo tocada pela governadora Raquel Lyra com o Governo Federal, para os prédios caixão.

Quem também participou do almoço foi Evandro Avelar que já foi secretário em Olinda, Jaboatão e no estado e tem dado suporte ao entendimento entre Mano e Mirella.

“Sabemos que a governadora já está decidida a reativar o Conselho Metropolitano que funcionou pela última vez ainda no Governo Jarbas. Ele reunia os 14 municípios da região e como eu e Mirella governamos cidades com problemas comuns decidimos marcar este almoço para um pontapé inicial mas o nosso objetivo é integrar o conjunto de prefeitos para que, com o Governo Estadual, Federal e com a bancada de Pernambuco no Congresso, possamos discutir e, de forma objetiva, enfrentar as nossas dificuldades comuns”, disse o prefeito de Jaboatão.

Mirella Almeida lembrou que, da mesma forma, é necessário trazer para o debate a Amupe – Associação Municipalista de Pernambuco.

“Precisamos nos fortalecer e isso é fundamental. No caso da engorda da praia, por exemplo, essa é uma necessidade de quase todos os municípios metropolitanos que são litorâneos, indo de Ipojuca até Itamaracá. Jaboatão iniciou este processo e Mano, com a experiência que tem no assunto, vai agora precisar fazer a manutenção da obra em Jaboatão. Ele é fundamental para dar subsídios aos municípios que ainda não fizeram a engorda, inclusive o Recife”, afirmou a prefeita de Olinda.

Mirella ainda citou, no caso de OIinda, as fronteiras do município com Recife e Paulista, principalmente, e a necessidade de coordenar o atendimento às pessoas que residem nas fronteiras de forma mais objetiva.

Saúde é um calo a ser enfrentado

Na área de saúde os dois citaram os postos de saúde municipais e as UPAS que, no caso de fronteiras, atendem não só a área onde estão instalados mas pessoas residentes em outros municípios e defendem uma repactuação para que as despesas sejam igualmente repartidas.

A prefeita de Olinda citou que na UPA do município 40% dos atendimentos referem-se a pessoas residentes em Paulista, explicando que com muitos problemas e orçamento apertado Olinda não tem conduções de enfrentar sozinha situações como essa.

Lula Cabral no páreo

O prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral, também já defendeu, depois de eleito, a integração metropolitana e já trocou telefonema com Mano Medeiros. Os dois devem ser reunir proximamente. O prefeito de Moreno, Cupertino de Almeida está interessado da mesma forma em integrar o grupo.

Mano acha que a tendência é todos os prefeitos se aglutinarem: “é bom para todo mundo. Reivindicação conjunta é bem mais forte que a individual”.