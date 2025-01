Victor Marques revela expectativa sobre nova gestão no Recife: "Vou ser o primeiro a ser monitorado"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O vice-prefeito e secretário de Infraestrutura do Recife, Victor Marques (PCdoB), afirmou que será “o primeiro a ser monitorado” pelo prefeito João Campos (PSB), diante do novo secretariado municipal, que foi reunido pela primeira vez nesta sexta-feira (10), no Compaz Atriz Leda Alves, no bairro do Pina, zona Sul do Recife.

Victor revelou a sua expectativa para os próximos anos de gestão no Recife, agora ocupando o cargo de vice-prefeito e também acumulando com o comando da secretaria de Infraestrutura. No primeiro mandato de João Campos, Victor foi chefe de gabinete do prefeito.

“A expectativa é excelente. Para a gente é uma alegria enorme poder estar participando de um momento como esse e sabendo, sobretudo, do desafio que é continuar um trabalho que vinha sendo realizado com muita efetividade”, disse.

De acordo com o vice-prefeito, o momento é de “arrumar o time” para garantir efetividade nas entregas. Victor afirmou que é “uma honra” e uma “experiência enorme” fazer parte do novo secretariado municipal.

“O que a gente tem que priorizar nesse momento é poder arrumar o nosso time para que as entregas sejam ainda mais efetivas. A experiência está sendo enorme, eu sou engenheiro, então para mim é uma honra poder estar em um time que pode entregar muito mais para a cidade e a gente sabe como fazer”, afirmou.

“A gente tem muitos bons projetos em andamento, algumas obras em andamento, outras que vão começar, então é muito entrega e muito trabalho. É isso que acho que as pessoas podem esperar da gente e o que a gente vai poder fazer”, complementou.

Victor também enfatizou que será o “primeiro a ser monitorado” por João Campos. O primeiro ciclo de monitoramento acontecerá em fevereiro.

“Como secretário, vou ser, inclusive, o primeiro a ser monitorado pelo prefeito. Vai ser muito trabalho, mas a gente tá confiando de que o resultado vai ser muito positivo”, concluiu.

João Campos aproveitou para reforçar que Victor será o primeiro secretário monitorado, mas destacou que, na sequência, serão monitoradas as secretarias de Educação e Saúde. O primeiro ciclo de monitoramento acontece em fevereiro.

“Depois de pactuar o orçamento e as metas prioritárias a gente começa o ciclo de monitoramento e o primeiro secretário a ser monitorado vai ser Victor, para ninguém reclamar. Então a gente já começa monitorando ele, secretaria da Educação e de Saúde, mas o primeiro vai ser ele, que aí ninguém vai ter o direito de reclamar”, afirmou.