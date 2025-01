Moraes exige 'convite oficial' para Bolsonaro viajar para posse de Trump

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresente o documento oficial que comprove o convite para participar da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O pedido ocorre antes de Moraes decidir se autoriza ou não a viagem do ex-chefe do Executivo para os EUA.

De acordo com Moraes, Bolsonaro apresentou, como prova do convite, um e-mail enviado ao deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado. A mensagem, segundo o ministro, não continha informações básicas como horário ou programação do evento, levantando dúvidas sobre a autenticidade do convite.

PGR será consultada após entrega de documentos complementares

Os advogados de Jair Bolsonaro, liderados por Paulo Amador da Cunha Bueno e Celso Vilardi, foram intimados a apresentar um documento oficial que comprove a existência do convite. Moraes também solicitou um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), que só deve se manifestar após a entrega dos documentos complementares requisitados.

O ministro destacou a necessidade de mais provas, justificando que o pedido inicial não incluiu a documentação necessária para fundamentar a solicitação de viagem.

No pedido apresentado ao STF, Bolsonaro anexou uma cópia de um e-mail enviado pelo endereço "info@t47inaugural.com" a Eduardo Bolsonaro, mas sem evidências suficientes para garantir sua autenticidade ou relevância.

A mensagem diz o seguinte:

"Caro Sr. Bolsonaro,

Esperamos que este e-mail o encontre bem.

Em nome do presidente eleito Trump, gostaríamos de convidar o presidente Bolsonaro e um convidado para a cerimônia de posse do presidente eleito Trump e do vice-presidente eleito Vance na segunda-feira, 20 de janeiro, em Washington, DC. Além disso, gostaríamos de estender um convite ao presidente Bolsonaro e um convidado para comparecer ao Starlight Inaugural Ball na noite de 20 de janeiro.

Para sua conveniência, você poderia nos informar se o presidente Bolsonaro poderá participar? Se sim, nós daremos continuidade com informações adicionais.

Obrigado,

Comitê de posse de Trump Vance"

O e-mail apresentava somente o texto corrido. A mensagem foi um dos principais documentos que os advogados de Bolsonaro apresentaram ao STF para pedir a liberação da viagem do ex-presidente.

A decisão sobre a liberação da viagem depende agora da entrega do material exigido, que será analisado tanto pelo STF quanto pela PGR.



*Com informações do Estadão Conteúdo