Morre secretária executiva de Comunicação da Prefeitura de Paulista

Andréa Pereira participou da campanha do prefeito eleito Severino Ramos, tendo sido nomeada para o cargo de secretária executiva há dez dias

A secretária executiva de Comunicação da Prefeitura de Paulista, Andréa Pereira, faleceu na tarde deste sábado (11). A informação foi confirmada pela administração municipal, que, por meio de uma nota oficial, expressou profundo pesar e solidariedade à família e aos amigos da profissional.

"A Prefeitura de Paulista lamenta profundamente a perda de Andréa Pereira e transmite suas sinceras condolências à família e aos amigos, desejando força neste momento tão difícil", diz o comunicado.

Ex-esposa do deputado estadual e ex-prefeito de Paulista, Junior Matuto (PSB), Andréa teve participação ativa na campanha do prefeito eleito, Severino Ramos (PSDB), principal adversário político do parlamentar. Ela havia assumido o cargo de secretária-executiva de Comunicação há apenas dez dias.

"A comunidade de Paulista se une em solidariedade à família e aos amigos de Andréa, oferecendo força para enfrentar este grande vazio", completou a nota da administração municipal. Até o momento, a Prefeitura de Paulista não divulgou informações oficiais sobre a causa do falecimento de Andréa.