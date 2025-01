Veja as negociações de Raquel Lyra para mudanças no governo de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apesar de ter perdido 10 secretários nos seus dois anos de Governo, a governadora Raquel Lyra não experimentou nenhum desgaste “político” com as substituições, ao contrário do que costuma acontecer com prefeitos e governadores em situação semelhante.

Nenhum partido reclamou ou ameaçou romper. É que todos os seus auxiliares de primeiro escalarão foram indicados em sua cota pessoal o que acabou desagradando partidos políticos que serão fundamentais para sua reeleição.

"Hora do pacote de bondades"

Mas, como lembram em off alguns auxiliares mais próximos da governadora, exatamente por isso ela agora tem condições de fazer mudanças em sua equipe incluindo os partidos, sem causar amuos ou distanciamentos de insatisfeitos.

“Chegou a hora do pacote de bondades”, comentou esta semana um deputado da base governista na Assembleia Legislativa de Pernambuco.

Ninguém, nem os próximos a ela nem os mais distantes, sabe até onde irão essas mudanças – o estilo de Raquel é segurar as informações até o limite –, mas conseguiu confirmar que ela iniciou esta quinta-feira negociações com o PT para que o partido assuma um espaço em sua administração e já teria conversado, por telefone, com o senador Humberto Costa, que está de férias fora do país e só regressa no próximo dia 15. Com a volta de Humberto, as coisas devem ficar mais claras e definitivas.

PT com João Campos no Recife e Raquel Lyra no Estado?

Se o PT ceder aos acenos que lhe são feitos não seria uma coisa incomum, como se fala nos corredores da Assembleia.

Deputados lembram que diversos partidos estão com um pé na Prefeitura e outro no Estado, entre eles o União Brasil, PV e MDB, cujo deputado Jarbas Filho faz parte da base de Raquel embora Raul Henry seja secretário municipal.

Um deputado chegou a fazer uma ilação nesse sentido: “João Campos é prefeito do Recife e Raquel é governadora de Pernambuco. São instâncias diferentes. Nem se sabe se João manterá mesmo uma candidatura a governador, portanto as alianças pra valer só serão consolidadas em 2026. Agora, se a governadora não entender isso no momento, pode ficar fora do jogo futuro”.

Raquel Lyra demorou a acordar?

No mundo político estadual hoje todos concordam que sim, mas também que há tempo para mudanças.

E é o que ela, pelo visto, está fazendo agora que já tem espaço para negociar, embora possa abrir outros sem dificuldade, dispensando ou trocando de lugar secretários que lhe são umbilicalmente fiéis.

De qualquer forma, estão vagos os cargos de secretário de Educação, Esportes, secretário da Assessoria Especial e a Secretaria-executiva da Causa Animal.

Há também uma diretoria de Suape – muito cobiçada –, e a Copergás vai mudar seu diretor-presidente, para onde foi designado um advogado da confiança da governadora, mas que poderia ser remanejado se houver necessidade política para isso.

Sondagens e convites de Raquel Lyra

Além do PT, o deputado Jarbas Filho, do MDB, foi sondado para ocupar uma secretaria. O deputado estadual João Paulo Silva foi convidado no início do Governo para uma pastam mas não aceitou porque precisaria do respaldo partidário, que na época não tinha.

Este aceno, no entanto, foi suficiente para que a bancada do PT na Alepe fechasse apoio aos projetos do Governo e levou a governadora a nomear para diretor do Prorural um petista ligado ao deputado federal Carlos Veras que, no entanto, se licenciou do partido antes de assumir, com receio de processo de expulsão.

Hoje, são favoráveis a um apoio ao Governo Raquel no PT os integrantes da tendência majoritária do partido (CNB). Além do senador Humberto Costa, o deputado federal Carlos Veras, os três deputados estaduais petistas e as vereadoras do Recife, Kari Santos e Liana Cirne, aos quais se juntam os prefeitos eleitos pela legenda. Quase a legenda de toda.

Ficariam de fora a senadora Teresa Leitão, cada vez mais próxima de João Campos, e lideranças do Recife de pouca expressão eleitoral.

Mendonça Filho no páreo

Mendonça Filho e Raquel Lyra - DIVULGAÇÃO

Ainda em recuperação de um problema de saúde recente, o deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil, que volta ao batente esta segunda mas já está bem ativo no Instagran, certamente será contemplado na reforma.

Com a saída do secretário da educação, fala-se na possibilidade dele assumir o posto, pela ampla experiência que tem no setor do qual já foi ministro, mas o certo mesmo é que ficará com a Secretaria de Esportes, indicando alguém de sua confiança e que agrade a governadora.

Interessada em resolver logo as pendências, Raquel tem disparado telefonemas, embora se encontre em descanso com os filhos em uma praia. É de lá que tem falado com o PT e outras pessoas que deseja consultar.

Este blog apurou que, entre esses telefonemas, lideranças petistas estaduais chegaram a fazer uma conferencecall (conferência telefônica) para discutir o assunto.

A governadora, que voltaria ao expediente no Palácio dia 19, informou a pessoas de sua confiança que pensa em retornar esta segunda, mesmo dia em que volta ao batente o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, que também tirou uns dias para descansar.