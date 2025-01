João Campos avalia nova forma para responsabilizar quem joga lixo nos canais do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife acompanhou, nesta segunda-feira (13), a ação da Emlurb na limpeza do Canal do Rio Morno, no bairro da Linha do Tiro

A Prefeitura do Recife estuda a possibilidade de uma nova forma para responsabilizar quem joga lixo nos canais da cidade. A informação foi confirmada pelo prefeito João Campos (PSB), nesta segunda-feira (13), durante uma ação da gestão municipal de limpeza do Canal do Rio Morno, no bairro da Linha do Tiro, na Zona Norte da capital.

Para o gestor, a medida (possível aplicação de multa) será analisada após uma revisão no código de limpeza da cidade. "Me deparei com uma cena extremamente lamentável aqui Canal do Rio Morno. Uma quantidade muito grande de lixo acumulado, que dificulta o fluxo de água e contribui para alagamentos no Recife. Isso não pode ser admitido. É preciso gerar responsabilidade para quem joga lixo em locais inadequados e, ao mesmo tempo, vamos intensificar a fiscalização", declarou João Campos.



Na intervenção realizada no canal localizado no bairro da Linha do Tiro, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) retirou além de lixo, objetos como caixa d'água, colchão e centenas de garrafas pet. "Vamos continuar limpando, porque a manutenção dos canais da cidade é essencial. Estamos realizando este trabalho nos 99 canais de cortam o Recife. Só no ano passado, investimos R$ 8,5 milhões nessa ação e removemos mais de 3,8 mil toneladas de lixo e resíduos. É muita coisa, por isso pedimos que não joguem lixo nos canais. Isso prejudica muito a cidade e deixa o trabalho de limpeza bem mais complicado", alertou o prefeito do Recife.

Ainda de acordo com a Prefeitura do Recife, além da limpeza do Canal do Rio Morno, que tem término previsto para o dia 21 de fevereiro, a intervenção que integra o programa Ação Inverno também está em andamento em outros nove canais, dando continuidade nos serviços para atender os 99 canais que cortam o município até meados de setembro, são eles: Canal do Arruda; Santa Terezinha; da Fortuna; do Zumbi; Guarulhos; 21 de Abril; do Jordão; Macacos; e Ibura.

Ação Inverno

A Emlurb vem trabalhando constantemente ao longo dos anos na execução de serviços que minimizam os transtornos ocasionados pelas chuvas durante o período de inverno da cidade. Além disso, a autarquia tem levado educação socioambiental para sensibilizar a população sobre a importância de não jogar lixo nos canais, galerias e encostas.



Esse trabalho também será realizado durante todo o ano, assim como a limpeza de galerias e canaletas, manutenção da arborização urbana, capinação, remoção de entulhos, intensificação da manutenção de pavimentos das vias e a recuperação de escadarias, muros de arrimo e pontilhões, que também fazem parte das atribuições do órgão.