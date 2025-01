"Possui talento", diz Carlos Siqueira sobre João Campos, sua aposta para a presidência nacional do PSB

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirmou que gostaria de ter João Campos à frente do partido após sua saída, que ocorre em poucos meses. Siqueira destacou que a juventude e a experiência do prefeito do Recife são qualidades importantes no momento político do Brasil.

A declaração foi dada em entrevista concedida ao Estadão, publicada neste domingo (12). O dirigente partidário, que já ocupa a posição há dez anos, elogiou o trabalho que Campos vem fazendo no Recife.

“Ele tem sido muito bem-sucedido, possui talento, muita capacidade e, apesar de jovem, já demonstrou muita maturidade”, disse.

Ao analisar o contexto político atual, o presidente do partido afirmou que há uma insatisfação com governos progressistas no Brasil e no mundo e que isso impõe a necessidade de uma autorrenovação.

Ele também chamou a atenção para a presença de muitas lideranças jovens com votações expressivas no campo da direita e da extrema direita.

Nesse sentido, ele enxerga que Campos representa “uma espécie de lufada de juventude que o Brasil precisa” e destaca que a forma de comunicação do prefeito é uma vantagem.

“Ter um jovem na presidência nacional, bem-sucedido, que se comunica muito bem e conseguiu dominar essa forma de comunicação direta com a população, pode ser uma oportunidade”, concluiu.

João Campos feliz em ser lembrado

Em entrevista ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), em dezembro, João Campos havia dito que ficava feliz em ser um nome lembrado nas discussões internas do PSB sobre a sucessão, mas ressaltou que a decisão final era de Carlos Siqueira.

Em novembro de 2024, Campos chegou a assumir por 10 dias a presidência nacional da sigla, substituindo Siqueira durante as férias.

