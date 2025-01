Prefeita de Olinda, Mirella Almeida defende gestão metropolitana em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A articulação entre os municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) tem sido um dos objetivos da prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD). Na última semana, ela se reuniu com o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL), para tratar sobre o assunto e buscar a implementação de uma agenda que possa ser tocada de forma conjunta entre os gestores.

Em entrevista à Rádio Jornal nesta segunda-feira (13), Mirella Almeida destacou o papel do Governo Federal e do Governo Estadual para fortalecer a articulação metropolitana em Pernambuco.

“A gente sabe das dificuldades que os municípios enfrentam no tocante à arrecadação e do papel fundamental que tem o estado e o Governo Federal na resolução dessas problemáticas”, iniciou. Para ela, este “é um trabalho conjunto, onde a gente pode juntar as forças e ir ao Governo Federal para angariar recursos, junto ao Governo do Estado”.

Durante a entrevista, Mirella Almeida também pontuou a importância da participação do Recife na integração metropolitana para encontrar soluções de problemas comuns, como a engorda da praia que, para ela, é uma necessidade de quase todos os municípios metropolitanos que estão no litoral do estado.

“Passou a campanha, a gente tem que desmontar o palanque, trabalhar para a população e realmente fazer acontecer. A gente tem dificuldades em comum e que precisa tratar isso com muita parceria”, afirmou.

A prefeita afirmou, ainda, que a meta é tentar institucionalizar a gestão metropolitana junto à governadora Raquel Lyra (PSDB) e vai abordar o tema na próxima reunião da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), que será realizada nesta terça-feira (14). O encontro marca a primeira assembleia extraordinária de prefeitos e prefeitas de 2025.