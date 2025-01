Câmara aprova reforma administrativa na prefeitura do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em reunião extraordinária realizada nesta terça-feira (14), a Câmara Municipal do Recife aprovou, em primeira discussão, o Projeto de Lei 1/2025, enviado pelo Executivo, que propõe a reestruturação administrativa da Prefeitura do Recife, após a reforma aprovada no final de 2024 pelo Legislativo. O projeto teve 28 votos favoráveis e 8 contrários.

O projeto amplia o número de cargos comissionados na gestão municipal, indo de 2.623 (números de 2021) para 3.555, representando um aumento de 932 cargos, que atendem às cinco novas pastas municipais, criadas na reforma aprovada em dezembro de 2024. O impacto financeiro estimado é de cerca de R$ 66 milhões anuais.

O projeto foi discutido em regime de urgência, o que gerou reclamações dos vereadores da oposição e de alguns da base do governo, na sessão desta terça-feira e da última segunda-feira (13).

Para o líder da oposição, o vereador Felipe Alecrim (Novo), o projeto enviado pelo prefeito João Campos (PSB) é uma “bagunça”, destacando que não há clareza ou transparência sobre os impactos nas finanças do município e nem detalha o funcionamento das gratificações previstas no projeto.

“O prefeito vai passar e novas gestões virão. […] É preciso observar os detalhes dessa matéria. Não existe detalhe do impacto dos custos e nem para as gratificações”, afirmou.

“Isso não é um projeto, é uma bagunça. A prefeitura precisa ter respeito com essa Casa”, complementou.

A vereadora Liana Cirne (PT), apesar de votar favorável ao projeto, criticou a forma que a pauta foi colocada para votação na Casa. A petista destacou que não houve tempo suficiente para a discussão adequada da matéria.

“Reforma administrativa não pode ser matéria de urgência. […] Eu não tenho capacidade cognitiva para compreender uma reforma administrativa em três dias. Confesso publicamente a minha limitação intelectual”, disse.

Liana complementou a crítica, afirmando que esperava uma “relação respeitosa” entre Legislativo e Executivo e questionou a gestão municipal por uma falta de escuta e diálogo com os vereadores.

“O que nós esperávamos de uma relação respeitosa seria que a proposta de reforma fosse entregue e ela fosse debatida aqui conosco. Que o Executivo mandasse os seus representantes para vir explicar os impactos, ouvir essa Casa. Já que essa proposta é de iniciativa do Executivo. O Executivo não pode nos ouvir?”, criticou.

Já o líder do governo, Samuel Salazar (MDB), defendeu a aprovação do projeto, destacando a necessidade de modernizar a máquina pública.

“Estamos revisando uma lei que tem quase 20 anos e ajustando as competências das secretarias para torná-las mais eficientes. Não houve desrespeito ao processo legislativo”, afirmou.

Rinaldo Júnior (PSB), líder do PSB na Câmara, também defendeu a aprovação, afirmando que o projeto traz o "menor índice de comprometimento da história do Recife", argumentando que o custo adicional representa "apenas 0,9% do orçamento" para pagamento de pessoal e enfatizou os investimentos da Prefeitura em melhorias na cidade.

“O custo adicional representa apenas 0,9% do orçamento para pagamento de pessoal. É o menor índice de comprometimento da história do Recife. Além disso, a cidade segue investindo mais de R$ 1 bilhão em melhorias. Esse projeto fortalece a gestão pública e garante melhores serviços à população”, explicou.

A proposta ainda passará por uma segunda votação nos próximos dias antes de ser encaminhada para sanção do prefeito João Campos. Se aprovada, a nova estrutura entrará em vigor em 2025, permitindo ajustes estratégicos na administração municipal.