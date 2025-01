Em meio a déficit de R$ 2 bilhões, prefeito de Fortaleza anuncia redução no próprio salário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evandro Leitão implementa medidas para conter déficit orçamentário e equilibrar as contas de Fortaleza, incluindo reduções no próprio salário

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, do Partido dos Trabalhadores, anunciou nesta quarta-feira (15) um corte de 20% no seu salário e também de te todo primeiro escalão Executivo municipal.

O prefeito da capital cearense já tem alertado sobre o déficit orçamentário, com despesas superam a receita. A prefeitura deve pagar 1 bilhão de reais em empréstimo neste ano, segundo Evandro Leitão (PT).

A medida foi aderida em detrimento do rombo de 2 bilhões de reais, levando o prefeito petista a propor um pacote de redução de gastos.

O atual salário bruto dos membros do primeiro escalão é:

Prefeito: R$ 28.600,00

Vice-prefeito: R$ 25.700,00

Secretário: R$ 22.300,00

Esses valores serão reduzidos em 20%, com intuito de equilibras as contas da cidade cearense, a prefeitura estima que a medida pode gerar a economia de 500 milhões de reais durante o ano.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, também determinou a redução de gastos com serviços comissionados, terceirizados e de pessoal contratado por cooperativas, além de suspender contratos e serviços não essenciais ou urgentes.

As dívidas da gestão anterior chegam a 2 bilhões de reais quando somadas, sendo elas na área da saúde, com 500 milhões de reais; Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), com 80 milhões de reais; educação, 30 milhões de reais.

Medidas tomadas pelo prefeito

Suspensão dos contratos e serviços não essenciais ou urgentes;



Redução de 50% dos valores de gratificações de Trabalho Relevante, Técnico ou Científico (TTR);

Redução de 30% dos gastos com servidores comissionados e servidores terceirizados;

Redução de 25% dos gastos com pessoal contratado por cooperativas;



Redução de 25% no valor dos contratos de Organizações Sociais;

Suspensão das diárias e horas extras para servidores, terceirizados e colaboradores, menos SMS, IJF e Guarda Municipal;



Reavaliação imediata de todos os contratos de locação de imóveis;

Suspensão de concessão de apoio, patrocínio ou subvenções de recursos públicos, para realização de eventos.

