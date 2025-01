Deputada pernambucana estava em hotel que pegou fogo em Maceió

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Hotel fica no bairro de Pajuçara. O incêndio deixou uma vítima fatal e provocou susto para hóspedes, deputada Socorro Pimental estava no local

Um incêndio de grandes proporções atingiu um hotel no bairro da Pajuçara, em Maceió, e deixou um ferido. O fogo começou no sexto andar do edifício, mesmo andar onde estavam hospedados a deputada estadual de Pernambuco Socorro Pimentel (União) e o ex-prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel.

O casal conseguiu evacuar o local com segurança, mas inalou uma quantidade significativa de fumaça, o que exigiu atendimento médico imediato.

Após o resgate, ambos foram encaminhados à Santa Casa de Maceió, onde passaram por exames e seguem em observação. O incidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (16).

Deputada e ex-prefeito estão fora de perigo

Apesar do susto, Socorro e Raimundo estão bem e em recuperação. Em nota, agradeceram as manifestações de solidariedade recebidas e prometeram divulgar mais informações em breve.

Confira nota na íntegra:

"Na madrugada desta quinta-feira (16), um incêndio atingiu um hotel localizado no bairro da Pajuçara, em Maceió, onde estavam hospedados o ex-prefeito de Araripina. Raimundo Pimentel, e a deputada estadual Socorro Pimentel. As chamas tiveram inicio no sexto andar do estabelecimento: onde o casal se encontrava.

Felizmente, Raimundo e Socorro conseguiram evacuar o local com segurança, mas devido à inalação de uma quantidade considerável de fumaça, foi necessário que ambos recebessem atendimento médico. Após serem avaliados e medicados, o casal segue em observação na Santa Casa de Maceió, onde passaram por exames e se encontram bem, sem qualquer gravidade no quadro de saúde.

Raimundo e Socorro Pimentel agradecem as manifestações de preocupação e solidariedade recebidas e informam que. em breve, compartilharão mais detalhes sobre o ocorrido."

Socorro Pimentel é Deputada Estadual de Pernambuco pelo União - Reprodução/Redes Sociais

Bombeiros e polícia investigam as causas do incêndio

O Corpo de Bombeiros, liderado pelo tenente André, priorizou a evacuação do hotel e a segurança dos hóspedes. A delegada Lucy Mônica, responsável pela investigação, confirmou a abertura de um inquérito para apurar as causas do incêndio.

A Defesa Civil de Maceió e o Corpo de Bombeiros estão realizando uma vistoria detalhada no edifício, somente após a conclusão do trabalho técnico, os hóspedes e funcionários poderão retornar ao local.

Tragédia causou a morte de sargento da PMDF

Imagens registradas pelos bombeiros mostram gravidade do incêndio - Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas Imagens registradas pelos bombeiros mostram gravidade do incêndio - Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas

O incêndio vitimou o sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, Adriano Damásio Lopes, de 44 anos. Hospedado no apartamento 613 com sua família, Adriano ajudou na evacuação de outros hóspedes.

Após inalar grande quantidade de fumaça, ele foi encontrado desacordado em outro apartamento e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

A Polícia Militar do Distrito Federal lamentou o falecimento, destacando o ato heroico de Adriano. "Sua abnegação e dedicação ao próximo são exemplos que jamais serão esquecidos", afirmou a corporação em nota oficial.

