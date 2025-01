Lula se encontra com João Campos para discutir estratégias digitais em meio à crise do Pix

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após reviravoltas do PIX, Lula busca em João uma tentativa de aprimorar suas estratégias na comunicação do governo federal; confira detalhes

O presidente Lula (PT) vai se encontrar com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), para uma reunião no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro acontece em meio à turbulência que o governo federal enfrenta devido à revogação das regras de monitoramento do Pix. As informações são do jornal O Globo.

Após anunciar o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), que está sendo liderada por Sidônio Palmeira, o governo busca inspirações da atual estratégia digital no perfil do prefeito da capital pernambucana. O pessebista embarcou nesta quarta-feira (16) para a capital federal. O encontro não aparece na agenda oficial do presidente.

Nas redes sociais, João registrou o encontro com Lula. "Temos muitas parcerias com o Governo Federal e estamos acompanhando atentamente cada passo delas", disse João na legenda do post.

Nomes na mira do governo federal

A nova equipe da Secom vem buscando nomes ligados à equipe de comunicação de João. De acordo com O Globo, um dos nomes que deve assumir a Secretaria de Estratégias e Redes é Mariah Queiroz, ex-integrante da equipe do prefeito. Além dela, outro nome sondado foi o do marqueteiro, Rafael Marroquim. Segundo O Globo, Rafael deve atuar como um consultor informal da equipe presidencial.

Para a comunicação do presidente Lula (PT), as redes sociais do prefeito do Recife são consideradas um exemplo. No Instagram, João conta com 2,8 milhões de seguidores e 898 mil no TikTok.

Após as reviravoltas da revogação do Pix e outras polêmicas envolvendo o governo Lula, o presidente deseja dar uma nova cara para seus perfis, tendo uma comunicação mais dinâmica e eficaz para tentar combater a onda de desinformação gerada pela oposição.

