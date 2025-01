Prefeitura do Recife é convocada pelo TCE-PE para prestar esclarecimentos sobre obras do Parque da Tamarineira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) convocou a Prefeitura do Recife para prestar esclarecimentos sobre contratos relacionados às obras do Parque da Tamarineira, inaugurado em julho de 2024. De acordo com conteúdo revelado pela Folha de São Paulo, nesta quinta-feira (16), um relatório de auditoria apontou ao TCE supostas irregularidades em contratos da obra do parque. Gestão municipal tem 30 dias para apresentar defesa.

Ainda de acordo com o conteúdo divulgado pela Folha de São Paulo, a auditoria do TCE apontou “contratação controversa” na execução da obra. O relatório também destaca que a contratação foi realizada sem base legal, além de citar superfaturamento e baixa qualidade nos serviços executados.

Ainda segundo a publicação, a auditoria tem como principal questionamento a contratação de obras de manutenção, em vez de licitação para a construção do parque.

Processo ainda está em fase inicial, segundo TCE-PE

Procurado pelo JC, o TCE-PE afirmou que o relatório de auditoria divulgado pela Folha de São Paulo integra fase inicial do processo, ainda sem contraditório e direito à defesa.

O TCE-PE lembrou que não se trata de uma deliberação da Corte de Contas, mas destacou que foi iniciada a notificação dos interessados, que neste caso, trata-se da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) e “terceiros privados”, que agora tem 30 dias para apresentação das defesas.

Após esta etapa, o conselheiro Marcos Loreto, relator das contas da Emlurb, irá elaborar o voto, que será levado para julgamento na Segunda Câmara do Tribunal.

Prefeitura afirma que alegações de superfaturamento partem de "premissa equivocada e prefeitura"

Em nota, a Prefeitura do Recife afirmou que “refuta alegações de superfaturamento” e que a obra foi realizada em “estrito cumprimento à legislação”, bem como a contratação “atendeu plenamente aos princípios da legalidade, moralidade e economicidade”.

A gestão municipal também ressaltou que o relatório não foi submetido à análise técnica da Corte de Contas e crê que o Tribunal “refutará integralmente” o material contido na auditoria, que serão confrontados com “robustas justificativas técnicas da municipalidade”.

Ainda de acordo com a Prefeitura do Recife, as indicações de superfaturamento apontadas pela auditoria foram baseadas em “premissa equivocada e precipitada”, alegando que não foram considerados alguns serviços executados, resultando em “interpretação incorreta” dos custos da obra.

Confira a nota na íntegra:

"A Prefeitura do Recife refuta alegações de superfaturamento no valor de R$ 152 mil e esclarece que a obra do Parque da Tamarineira foi realizada em estrito cumprimento à legislação e o procedimento de contratação atendeu plenamente aos princípios da legalidade, moralidade e economicidade. A gestão municipal também salienta que o relatório não foi submetido à análise técnica da Corte de Contas, que certamente refutará integralmente os achados de Auditoria ao confrontá-los com as robustas justificativas técnicas da municipalidade.

Quanto ao suposto superfaturamento de R$ 152 mil, tal conclusão se baseou em premissa equivocada e precipitada, decorrente da soma dos itens do quadro resumo do projeto, que não considerou alguns serviços executados que têm como base o concreto, levando a uma interpretação incorreta dos custos da obra.

É importante destacar, em verdade, que numa análise comparativa com a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), caso a implementação do Parque tivesse sido realizada por meio de um novo processo licitatório, o custo chegaria a R$ 715 mil, valor 18,26% maior que o efetivamente pago, o que comprova que a gestão municipal atuou em total atenção ao princípio da economicidade.

Além disso, ao comparar os custos da execução do Parque da Tamarineira com os de outro parque de mesmo porte e realizado na mesma época (Jardim do Poço), utilizando a mesma data base e aplicando o mesmo desconto dado na licitação em questão, foi identificada uma economia significativa de 17%. Essa análise reforça a eficiência e a boa gestão dos recursos públicos na execução da obra do Parque da Tamarineira.

Nos últimos anos, a gestão entregou à população recifense dezenas de equipamentos públicos de qualidade, como as Praças da Infância e os parques das Graças, Jardim do Poço e Tamarineira. Este último se trata de um grande pleito histórico da sociedade. A medida visa democratizar espaços públicos como forma de promover uma cidade mais coletiva, inclusiva e cidadã, garantindo o bem estar social e o livre e democrático acesso ao lazer gratuito. A gestão continua à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirma seu compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos", diz a nota.

