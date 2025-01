Revogação do Pix: oposição tem 20 vezes mais interações nas redes sociais do que governo Lula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

*Com informações da CNN Brasil

A Receita Federal revogou, nessa quarta-feira (15), um ato que previa a ampliação no monitoramento das transações feitas via Pix. Antes da decisão, as redes sociais foram tomadas por desinformação e uma série de críticas ao governo do presidente Lula (PT).

Com o avanço da desinformação, o governo petista teve dificuldade em desmentir o avanço das fake news sobre a fiscalização em transferências mensais que superavam os R$ 5 mil.

Oposição tomou conta das redes

Nos últimos dias, a oposição, liderada pela ala liberal, conseguiu atingir um engajamento 20 vezes maior em conteúdos nas redes sociais do que a base do governo. As informações são da CNN Brasil.

Um levantamento realizado pela consultoria Bite, empresa especializada em análise de dados, apontou que as postagens dos deputados do Partido Liberal totalizaram 4,6 milhões de interações. Já as publicações de parlamentares do governo atingiram pouco mais de 218 mil.

Apenas uma publicação do deputado federal Nikolas Ferreira foi visualizada mais de 250 milhões de vezes.

Dados

Além disso, a plataforma do Google registrou o maior pico de pesquisas sobre o Pix desde o lançamento da ferramenta, em 2020.

Segundo informações da CNN Brasil, um documento da Secretaria de Comunicação Social expôs que, entre os dias 9 e 13 de janeiro, mais de 22 milhões de pessoas foram atingidas pelas desinformações envolvendo o Pix.

