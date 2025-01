67% acreditam que governo cobraria taxa sobre o Pix, segundo pequisa Quaest

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

USO DO PIX

De acordo com a pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (17), 67% dos brasileiros acreditam que o governo cobraria uma taxa sobre operações financeiras por meio do PIX, mesmo não sendo verdade. Dos entrevistados pela Quaest, 17% não acreditam que o governo cobraria imposto sobre o Pix e 16% afirmaram não saber do assunto.

INFORMAÇÃO FALSA E REVOGAÇÃO DA MEDIDA

Entre os brasileiros que tomaram conhecimento da notícia, 68% ficaram sabendo que o Governo Federal desmentiu a informação falsa e 31% não ficaram sabendo. Sobre a revogação da fiscalização, 55% disseram que ficaram sabendo e 45% disseram que não ficaram sabendo.

O levantamento mostrou também que 88% dos entrevistados souberam das mudanças nas normas de fiscalização do Pix e 87% afirmam que ouviram a informação de que o governo federal cobraria taxa em movimentações via Pix.

Segundo o diretor da Quaest, Felipe Nunes, nos primeiros 16 dias de 2025, o assunto movimentou mais de 5 milhões de menções nas redes sociais.

PESQUISA DA QUAEST

A Quaest ouviu 1,2 mil pessoas entre os dias 15 e 17 de janeiro e os monitoramentos foram feitos levando em consideração dados coletados entre 1º e 16 de janeiro.

