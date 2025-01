À frente da Prefeitura do Recife, Victor Marques vistoria obras e entrega intervenções

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Esta é a primeira vez que Marques comandará interinamente a Prefeitura do Recife, comandando o Executivo municipal e atuando nas ações da gestão

O vice-prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), está à frente das atividades da cidade desde a última sexta-feira (17), quando o prefeito João Campos (PSB) anunciou que entraria em um breve recesso. Ele está comandando o Executivo municipal e atuando nas ações e atividades da prefeitura.

Esta é a primeira vez, após as eleições, que Marques, também secretário de Infraestrutura da capital pernambucana, comandará interinamente a Prefeitura do Recife.

Ainda na sexta-feira, o prefeito em exercício utilizou suas redes sociais para mostrar uma visita às obras de contenção da encosta no Córrego do Beiju, em Nova Descoberta, Zona Norte do Recife.

“É uma obra grandiosa, que envolve R$ 8,5 milhões de investimento e muita gente, mas não se mede o valor de transformar uma área de risco em uma área segura para as pessoas do Recife”, escreveu.

Já no último sábado (18), Marques visitou o Alto do Maracanã, em Dois Unidos, também na Zona Norte, fez entrega de intervenções pelo Programa Parceria e conversou com moradores da região.

O secretário de Infraestrutura também representou a Prefeitura do Recife na celebração dos 35 anos da Obra de Maria, que aconteceu no Teatro Guararapes. “A mensagem desse evento, o Sim de Maria, representa exatamente aquilo que a gente acredita: muita entrega, honestidade e humildade. Nós, que somos, juntos, agentes de transformação social, acreditamos nisso”, pontuou.