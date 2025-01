Ministro da Casa Civil, Rui Costa informou que a reforma ministerial não foi pauta na reunião desta segunda-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rui Costa apontou que esse não seria um ambiente adequado para essa decisão, mas que outras pautas foram debatidas, como o diálogo entre as bancadas

Nesta segunda-feira (20), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não apontou nenhuma informação sobre a reforma ministerial em estudo durante a reunião ministerial que aconteceu hoje. De acordo com o ministro, o ambiente não era apropriado para esse tipo de discussão e que o presidente Lula ainda não tomou uma decisão sobre o assunto.

Quando questionado sobre a reforma ministerial, Rui Costa afirmou que o presidente ainda está refletindo sobre o assunto. "O presidente não tomou nenhuma decisão sobre isso e isso não foi pauta da reunião. Ele pode trocar as pessoas em qualquer momento. No futebol, tem prazo para contratar jogador de fora e inscrever. Aqui não tem. Presidente pode substituir a qualquer hora. Não há previsão nem data de fim de uma reforma ministerial", afirmou.

O ministro conversou com a imprensa após a reunião ministerial o presidente, que ocorreu na Granja do Torto, em Brasília. "O ambiente de concluir a reflexão não é na reunião de ministros. Ele (Lula) não deu nenhum recado (aos ministros sobre eventuais trocas)", disse.

O chefe da Casa Civil, ainda disse que o objetivo do presidente da República é que os ministros funcionem "como uma orquestra, com o maestro afinando em uma nota só". Costa afirmou que a ideia de Lula é ter mais contato com a imprensa daqui para frente.

De acordo com o ministro da Casa Civil, o presidente orientou que os ministros "dialoguem com suas bancadas de seus partidos" para ajudar na comunicação e na política.

"Estamos tratando de política. Ministros são agentes políticos, não só administrativos. Portanto, ele (Lula) deseja que os ministros dialoguem muito com as bancadas de seus partidos. Isso faz parte da percepção da população e disputa política. A oposição começou os ataques, como fez na campanha anterior, com mentiras e fake news. Precisamos de articulação política para poder responder politicamente. Não é a Secom que vai resolver isso sozinho. Tem um conjunto de articulação política que ele (Lula) quer que os ministros façam", declarou Rui Costa.